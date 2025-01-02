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Политика ,  
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NYT объяснила интерес Трампа к Гренландии проблемами с климатом

Трамп назвал контроль над Гренландией «абсолютной необходимостью» для США. NYT связывает интерес республиканца с глобальным потеплением: таяние ледников откроет дополнительные возможности для бурения нефтяных и газовых скважин
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Желание избранного президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией, автономной территорией Дании, может быть связано с изменением климата, которое влияет на мировое судоходство и торговлю, пишет The New York Times.

Из-за глобального потепления за последние три десятилетия растаяло примерно 11 тыс. квадратных миль (28,7 тыс. кв. км) ледяного покрова Гренландии, что примерно соответствует площади штата Массачусетс. По оценкам NASA, если лед растает полностью, это приведет к глобальному повышению уровня моря на 24 фута, или 7,4 м.

Таяние ледников откроет дополнительные возможности для бурения нефтяных и газовых скважин, а также местам добычи критически важных минералов, пишет NYT. Это уже привлекает международный интерес и вызывает обеспокоенность по поводу ущерба экологии.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Бывший помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен согласен с тем, что интерес республиканца к Гренландии вызван изменениями климата: «Гренландия — это шоссе из Арктики до Северной Америки, до Соединенных Штатов». В переходной команде избранного президента не ответили на запрос NYT.

Судоходство в Арктике из-за таяния льда за последнее десятилетие выросло на 37%. Профессор Университета Брауна Аманда Линч предупредила, что появление новых торговых путей может повысить риск экологических катастроф. Суда из некоторых стран могут не выдержать условия в Арктике, указала она. «Разлив нефти или какая-либо другая токсичная авария на этом маршруте неизбежны и могли уже произойти, просто мы об этом не знаем», — считает эксперт.

В конце декабря New York Post со ссылкой на источники писала, что Трамп «настроен на 100 процентов» на то, чтобы овладеть Гренландией. Сам республиканец заявил, что контроль над островом — «абсолютная необходимость» для США. По данным The Washington Post, эти слова, а также претензии Трампа на Панамский канал, связаны со «всеобъемлющей миссией» по противостоянию России и Китаю.

Премьер Гренландии Муте Эгеде после заявления Трампа подчеркнул: «Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу». Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен пообещал увеличить расходы на оборону острова.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Гренландия Дональд Трамп изменение климата глобальное потепление США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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