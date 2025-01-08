Экс-президент Грузии получила стипендию Киссинджера в Институте Маккейна
Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили в этом году получила стипендию Генри Киссинджера в Институте Джона Маккейна при Государственном университете Аризоны (ASU), сообщило образовательное учреждение.
Как отмечается в публикации, Зурабишвили, занимавшая пост президента Грузии с 2018 года, ранее была первой женщиной — министром иностранных дел республики. На посту президента она «решительно защищала путь Грузии к интеграции в Европейский союз (ЕС) и НАТО и поддерживала демократические реформы, наложив вето на «закон об иностранных агентах».
В институте также напомнили, что 72-летняя Зурабишвили отказывалась уйти в отставку после прошедших выборов и назвала их результаты «незаконным захватом страны». «Как Маккейн и Киссинджер, она олицетворяет стойкую государственную мудрость и защиту демократических ценностей своей страны», — считают в институте.
Там ожидают, что как стипендиат Зурабишвили продолжит «традицию принципиального, стратегического лидерства на одном из самых важных демократических полей битвы в мире».
Сама политик заявила, что в борьбе «между автократиями и демократиями крайне важно, чтобы мы поддерживали демократических деятелей, сражающихся на передовой, и Грузия олицетворяет эту борьбу».
В октябре в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». В стране начались протесты, поводом для которых стало решение властей отложить открытие переговоров о получении членства в Евросоюзе до 2028 года.
Новым президентом Грузии на выборах 14 декабря стал единственный участвовавший в них кандидат Михаил Кавелашвили, он представляет партию «Грузинская мечта».
Себя Зурабишвили называла единственным легитимным представителем власти в стране и заявляла, что до назначения новых парламентских выборов будет находиться в резиденции. Она заявила, что режим в Грузии «будет свергнут», если до 29 декабря в стране не назначат новые парламентские выборы.
Тем не менее 29 декабря Зурабишвили все же покинула президентский дворец. «Я выйду сюда и буду с вами, — обратилась она к протестующим у здания. — Я принесу с собой легитимность, я принесу с собой флаг, я принесу с собой то, чему вы доверяете».
В этот день прошла инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили. На этот пост за две недели до этого его выбрала избирательная коллегия из 300 человек, где большинство голосов у правящей партии «Грузинская мечта».
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