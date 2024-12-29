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Протесты в Грузии ,  
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Зурабишвили рассказала, где проведет последнюю ночь как президент

Зурабишвили заявила, что проведет свою последнюю ночь как президент в резиденции
Сюжет
Протесты в Грузии
Сюжет
Выборы в Грузии

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что проведет ночь с 28 на 29 декабря во дворце Орбелиани — президентской резиденции. Срок ее полномочий истекает 29 декабря.

«Добро пожаловать из дворца Орбелиани. Вот я здесь, я буду здесь, я проведу здесь ночь. Завтра, в 10 утра, мы ждем вас во дворце Орбелиани, и отсюда расскажем, как будет выглядеть завтрашний день. Я расскажу вам, какими будут следующие дни и как будут выглядеть дни победы», — сказала Зурабишвили (цитата по «Мтавари»).

Накануне, 27 декабря, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил президента, что ее выведут силой из резиденции и арестуют, если она откажется уходить добровольно после завершения ее президентского срока, и пригрозил тюрьмой.

До этого Зурабишвили заявила, что режим в Грузии «будет свергнут», если до 29 декабря в стране не назначат новые парламентские выборы. Она считает «нелегитимным» парламент, где большинство — члены «Грузинской мечты».

Себя Зурабишвили называла единственным легитимным представителем власти в стране и заявляла, что до назначения новых парламентских выборов будет находиться в резиденции.

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В октябре в стране прошли парламентские выборы, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». В стране начались протесты, поводом для которых стало решение властей отложить открытие переговоров о получении членства в Евросоюзе до 2028 года.

Новым президентом Грузии на выборах 14 декабря стал единственный участвовавший в них кандидат Михаил Кавелашвили, он представляет партию «Грузинская мечта». Его инаугурация должна пройти 29 декабря.

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Саломе Зурабишвили Грузия выборы президента
Саломе Зурабишвили фото

Саломе Зурабишвили

политик, президент Грузии
18 марта 1952 года
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