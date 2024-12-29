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Политика ,  
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Зурабишвили покинула президентский дворец

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Уходящий президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала покинуть резиденцию главы государства — дворец Орбелиани в Тбилиси — в ходе митинга оппозиции возле дворца, передает Interpressnews.

До этого она отказывалась покидать резиденцию и сложить полномочия, поскольку считает правительство нелегитимным. 29 декабря в должность вступает избранный президент Михаил Кавелашвили.

«Я выйду сюда и буду с вами, — обратилась Зурабишвили к собравшимся у президентского дворца протестующим. — Я принесу с собой легитимность, я принесу с собой флаг, я принесу с собой то, чему вы доверяете. Мы должны вернуть этот дворец Орбелиани. Это их, они это забрали и они останутся тут навсегда».

«Шесть лет назад я принесла присягу на верность Конституции, но еще больше на верность стране и вам, поэтому сегодня я здесь, и эта верность не изменится, буду ли я во дворце или за его пределами», — добавила она.

После того как Кавелашвили принес присягу в парламенте Грузии и официально вступил в должность президента, Зурабишвили покинула резиденцию и присоединилась к митингующим под аплодисменты, сообщает Ambebi.ge. Собравшимся она рассказала, что едет в храм Светицховели, и пригласила всех желающих присоединиться. «Если вам нужна защита, я здесь», — сказала она одному из граждан.

Материал дополняется.

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Саломе Зурабишвили Грузия президент
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Саломе Зурабишвили

политик, президент Грузии
18 марта 1952 года
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