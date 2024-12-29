Михаил Кавелашвили принял присягу и вступил в должность президента Грузии

Церемония инаугурации нового президента Грузии прошла в парламенте на фоне протестов. Саломе Зурабишвили после инаугурации Кавелашвили вышла из президентского дворца, но отметила, что «уносит с собой легитимность»

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29 декабря прошла инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили. На этот пост две недели назад его выбрала Избирательная коллегия из 300 человек, где большинство голосов принадлежит правящей партии «Грузинская мечта».

Инаугурация проходила в грузинском парламенте. Как пишет портал «Грузия online», там были усилены меры безопасности, в частности ограничен вход в здание и организована предварительная аккредитация для журналистов. На церемонии присутствовал основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, однако иностранных дипломатов не пригласили из-за «нехватки мест», отмечает издание.

Кавелашвили не признала президентом Грузии действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и «значительная часть международных партнеров. В частности, представители оппозиционных партий пообещали считать законным лидером страны Зурабишвили даже после инаугурации Кавелашвили, а также выражали готовность «физически защищать» ее во Дворце Орбелиани (резиденция президента в Тбилиси). В течение прошлой недели они совместно разрабатывали условия проведения новых парламентских выборов.

Кто такой Михаил Кавелашвили Михаил Кавелашвили — бывший футболист, он был нападающим сборной Грузии, игроком тбилисского «Динамо», «Манчестер Сити», «Спартак-Алании»; спортивную карьеру завершил в 2006 году. В 2022 году, будучи депутатом парламента, вышел из «Грузинской мечты» и стал сооснователем движения «Сила народа», которое сформировало парламентскую группу и вошло в парламентское большинство. Эта группа выступала с антизападными заявлениями, а в 2023 году выдвинула резонансный законопроект об иноагентах (в 2023-м из-за общественного давления его отозвали, но в 2024-м, несмотря на протесты, все же приняли, и это привело к приостановке приема Грузии в ЕС). В 2024 году «Сила народа» стала политической партией, а Кавелашвили занял пост ее политического секретаря. На парламентские выборы 2024 года он шел по партийному списку «Мечты», в котором участвовали в том числе и кандидаты от «Силы народа».

Главный вопрос этого дня был в том, покинет ли должность президента Зурабишвили, которую избрали на этот пост в 2018 году. С того момента, как в стране в конце октября прошли парламентские выборы, на которых большинство мест получила «Грузинская мечта», она, обвиняя «Мечту» в фальсификациях и называя выборы нелегитимными, говорит о себе как о единственном законном представителе Грузии. Ее полномочия истекают в день инаугурации, однако Зурабишвили говорила, что должность не покинет; по ее словам, ночь перед инаугурацией она провела во Дворце Орбелиани. По ее мнению, единственный способ выйти из политического кризиса — это распустить парламент и назначить новые парламентские выборы.

29 декабря Зурабишвили все же покинула президентский дворец. «Я выйду сюда и буду с вами, — обратилась она к протестующим у здания. — Я принесу с собой легитимность, я принесу с собой флаг, я принесу с собой то, чему вы доверяете. Мы должны вернуть этот дворец Орбелиани. Это их, они это забрали и они останутся тут навсегда».

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе на отказ Зурабишвили передать полномочия Кавелашвили пригрозил ей тюрьмой. «Мы должны предупредить Саломе Зурабишвили. Это было бы очень плохой картиной, если бы нам пришлось силой вывести ее из резиденции и перевести в исправительное учреждение», — сказал глава правительства (цитата по «Новости — Грузия»). До этого, 13 декабря, подконтрольный «Мечте» парламент принял закон, который лишает президента госохраны после истечения его полномочий (раньше глава государства, премьер-министр и спикер парламента могли пользоваться ее услугами еще как минимум год; теперь же, если, по оценке Конституционного суда, бывшее должностное лицо нарушает Конституцию или совершает преступление, ему в этом праве отказывают).

Оппозиция, которая разделяет позицию Зурабишвили, в свою очередь, призвала другие страны не признавать «самозваный режим «Грузинской мечты». Кроме того, они предложили зарубежным правительствам ряд шагов: ввести против «Мечты» санкции, инициировать международное расследование репрессий, фактов незаконных задержаний и пыток на протестных акциях, начать политическую изоляцию Грузии, отозвать из республики послов и диппредставителей, поддерживать грузинское гражданское общество.

Выборы в однопалатный 150-местный парламент Грузии прошли 26 октября. По официальным данным, из 18 зарегистрированных в стране партий пять преодолели планку 5% и получили депутатские мандаты — это правящая «Грузинская мечта» и четыре оппозиционные. Распределение мандатов между ними следующее: «Грузинская мечта» , которая находится у власти с 2012 года, — 89 мест (53,93% голосов);

, которая находится у власти с 2012 года, — (53,93% голосов); «Коалиция за перемены» , которая объединяет четыре партии выходцев из «Единого национального движения» Михаила Саакашвили, — 19 мест (11,03% голосов);

, которая объединяет четыре партии выходцев из «Единого национального движения» Михаила Саакашвили, — (11,03% голосов); коалиция «Единство — Национальное движение» , где ведущую роль играет ЕНД, — 16 мест (10,17%);

, где ведущую роль играет ЕНД, — (10,17%); коалиция «Сильная Грузия» под эгидой партии «Лело за Грузию» — 14 мест (8,81% голосов);

под эгидой партии «Лело за Грузию» — (8,81% голосов); «Гахария за Грузию» — партия Георгия Гахарии, в прошлом премьер-министра (2019–2021 годы) и члена правительства при «Мечте», — 12 мест (7,78% голосов). Оппозиция обвинила «Мечту» в фальсификациях и отказалась участвовать в работе парламента. Западные партнеры Грузии оценили выборы исходя из того, что о них сказали наблюдатели ОБСЕ и других международных организаций, — они раскритиковали голосование, призвав к расследованию нарушений, однако о непризнании выборов не заявляли.

В этот день у здания парламента на проспекте Руставели, где при усиленных мерах безопасности проходила церемония, была анонсирована акция протеста «Красная карточка Кавелашвили». Активные митинги продолжаются в Грузии больше месяца — они начались после того, как Кобахидзе заявил, что Тбилиси откладывает переговоры о вступлении в Евросоюз (Брюссель уже заморозил этот процесс летом 2024 года из-за принятого закона об иноагентах) до конца 2028 года. Накануне, 28 декабря, по всей стране прошла проевропейская акция «Цепь единства». «Мы протестуем против инаугурации нелегитимного президента, требуем освобождения всех задержанных и проведения новых парламентских выборов — это единственный выход из политического кризиса», — заявили организаторы мероприятия (цитата по «Новости — Грузия»). Люди взялись за руки в рамках акции в десятках городах Грузии: в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Поти, Хашури, Сенаки, Ахмете, Телави, Лагодехи, Мцхете, Самтредиа, Кварели, Гурджаани, Зестафони, Харагаули, Дманиси, Душети, Озургети.