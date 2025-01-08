Протасевич опубликовал фото с Виктором Бабарико

Экс-главред канала Nexta Протасевич посетил в колонии бывшего главу правления Белгазпромбанка и экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Новостей о Бабарико не было больше года

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Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич посетил в исправительной колонии № 1 в Новополоцке экс-кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. К сообщению об этом в своем телеграм-канале Протасевич приложил фотографии.

Бабарико попал в заключение по приговору по делу об отмывании средств, полученных преступным путем. Обвинения ему предъявили через месяц после его выдвижения в качестве кандидата на пост главы государства.

Виктор Бабарико (Фото: sprava_by / Telegram) Виктор Бабарико и Роман Протасевич (Фото: sprava_by / Telegram) Виктор Бабарико (Фото: sprava_by / Telegram)

«Сразу скажу: основная цель моего визита была передать весточки от его родни ему и, соответственно, доставить уже его письмо в обратном направлении», — рассказал Протасевич.

Он добавил, что Бабарико «выглядит хорошо», он «в очень бодром расположении духа». Сам экс-кандидат на видеоролике передал приветы и поздравления родным.

Бывший глава правления Белгазпромбанка Бабарико приговорен к 14 годам заключения. В прошлом апреле его доставили в больницу Новополоцка из колонии. По информации движения «Рабочы Рух», его госпитализировали с множественными телесными повреждениями в ночь с 24 на 25 апреля 2024 года.

Телеграм-канал Бабарико, который после его заключения ведут его сторонники, отмечает, что новостей от осужденного соперника Лукашенко не было с апреля 2023 года — более 630 дней. «Мы хотим верить, что это первый шаг к тому, что коммуникация с Виктором будет восстанавливаться. Надеемся, 2025-й будет продолжать приносить как можно больше хороших новостей и изменений к лучшему. Мы все этого ждем», — говорится в сообщении.

Виктор Бабарико в 2000–2020 годах был председателем правления Белгазпромбанка. В мае 2020 года он выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах. Однако в июне в минский офис банка пришли сотрудники Комитета государственного контроля (КГК), которые изъяли более $4 млн и ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., а также задержали около 30 человек, в том числе Бабарико. Иван Тертель (на тот момент возглавлял КГК, а сейчас руководит КГБ) заявил, что за деятельностью банкира стояли «кукловоды» — «большие начальники в «Газпроме». В Кремле потребовали аргументировать эти заявления. В июле 2020 года ЦИК отказалась регистрировать Бабарико кандидатом.

Летом 2023 года минский суд также признал сына Бабарико Эдуарда виновным в уклонении от уплаты налогов, в пособничестве в разжигании социальной вражды и розни и приговорил его к восьми годам. Его задержали в июне 2020 года.

Телеграм-канал Nexta освещал и координировал массовые акции протеста, проходившие в Белоруссии после выборов президента в августе 2020 года. Протасевич после задержания начал активно сотрудничать с белорусскими властями. 3 мая 2023 года его приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти, однако в том же месяце, 22 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал его. В июле 2023 года его исключили из белорусского списка террористов, а в сентябре 2024 года отменили многомиллионный штраф. Протасевич после приговора выступал с критикой своих коллег и высказывался в поддержку Лукашенко.