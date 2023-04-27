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Бабарико перевели из колонии в больницу

Штаб Бабарико: экс-глава правления Белгазпромбанка попал из колонии в больницу
Бабарико отбывает 14-летний срок наказания по делу о получении взяток и отмывании денег. По данным канала «Рабочы Рух», он попал в больницу в ночь на 25 апреля из колонии со следами избиения. В его штабе подтвердили госпитализацию
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС)

Бывшего главу правления Белгазпромбанка, незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, осужденного на 14 лет по делу о получении взяток и отмывании денег, доставили в больницу Новополоцка из колонии, сообщается в телеграм-канале штаба Бабарико.

Сторонники осужденного рассказали, что около двух месяцев от него не получают письма, в последнее время он постоянно находится в штрафном изоляторе (ШИЗО).

«Адвокат Бабарико также не может работать. 20 марта была единовременная облава на шесть адвокатов, в том числе на адвоката Виктора Бабарико», — говорится в сообщении штаба.

Информация о том, что Бабарико, отбывающий срок наказания в ИК-1 Новополоцка, попал в Новополоцкую центральную городскую больницу с множественными телесными повреждениями, появилась в телеграм-канале движения «Рабочы Рух». Канал со ссылкой на несколько источников сообщил, что осужденного увезли в больницу в ночь с 24 на 25 апреля из колонии.

Позднее «Рабочы Рух» уточнил, что Бабарико поместили в отделение хирургии, у него диагностирован пневмоторакс. Состояние экс-кандидата оценивается как средней степени тяжести. «Поступил со следами избиений, его даже не узнали, пока не увидели фамилию поступившего», — пишет канал.

Экс-кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская потребовала публично показать бывшего главу правления Белгазпромбанка.

«Сегодня ночью появилась информация о том, что Виктор Бабарико попал в больницу со следами избиений. <...> Мы требуем допуска адвокатов и родственников к нему. Любые другие действия будут трактоваться как умышленное причинение вреда жизни и здоровью», — написала она в телеграм-канале.

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Белоруссии, направил запрос в Управление департамента исполнения наказаний МВД Белоруссии по Витебской области.

Виктор Бабарико в 2000–2020 годах был председателем правления Белгазпромбанка. В мае 2020 года он выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах. Однако в июне в минский офис банка пришли сотрудники Комитета государственного контроля (КГК), которые изъяли более $4 млн и ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., а также задержали около 30 человек, в том числе Бабарико. Иван Тертель (на тот момент возглавлял КГК, а сейчас руководит КГБ) заявил, что за деятельностью банкира стояли «кукловоды» — «большие начальники в «Газпроме». В Кремле потребовали аргументировать эти заявления.

В июле 2020 года ЦИК отказалась регистрировать Бабарико кандидатом.

Бабарико был осужден летом 2021 года. Следствие утверждало, что бывший глава правления Белгазпромбанка создал организованную группу из своих заместителей, которая брала взятки от корпоративных клиентов с начала 2004 года до середины июня 2020-го. Общая сумма взяток составила почти 30,5 млн белорусских рублей (более $12 млн по текущему курсу), говорили следователи. Чтобы легализовать средства, Бабарико купил недвижимость в Минске на сумму более чем $380 тыс., утверждалось в деле. Осужденный не признал себя виновным.

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Теги
Елена Чернышова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Светлана Тихановская Виктор Бабарико
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