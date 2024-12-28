Александр Лукашенко помиловал еще 20 человек по делам об экстремизме
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 20 человек, совершивших «преступления экстремистской направленности». Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном. Министерство внутренних дел проконтролирует их поведение после освобождения», — говорится в публикации.
Среди помилованных 11 женщин и девять мужчин. У десяти осужденных есть дети, у одной женщины их четверо. Кроме того, 14 человек имеют хронические заболевания.
Это уже не первый указ Лукашенко о помиловании за преступления экстремистской направленности. Так, в августе глава белорусского государства освободил 30 человек. Все они были осуждены после массовых протестов 2020 года, связанных с итогами президентских выборов.
В сентябре и ноябре он помиловал еще более 100 человек.
Читайте РБК в Telegram.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов