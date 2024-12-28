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Протесты в Белоруссии ,  
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Александр Лукашенко помиловал еще 20 человек по делам об экстремизме

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Протесты в Белоруссии
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 20 человек, совершивших «преступления экстремистской направленности». Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном. Министерство внутренних дел проконтролирует их поведение после освобождения», — говорится в публикации.

Среди помилованных 11 женщин и девять мужчин. У десяти осужденных есть дети, у одной женщины их четверо. Кроме того, 14 человек имеют хронические заболевания.

Лукашенко помиловал часть осужденных за протесты
Политика
Александр Лукашенко

Это уже не первый указ Лукашенко о помиловании за преступления экстремистской направленности. Так, в августе глава белорусского государства освободил 30 человек. Все они были осуждены после массовых протестов 2020 года, связанных с итогами президентских выборов.

В сентябре и ноябре он помиловал еще более 100 человек.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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