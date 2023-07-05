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Минский суд приговорил сына Бабарико к восьми годам заключения

Минский суд приговорил сына экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико к восьми годам
Сына бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Эдуарда признали виновным в уклонении от уплаты налогов, а также пособничестве в разжигании социальной вражды и розни, приговорив его к восьми годам
Эдуард Бабарико
Эдуард Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Минский областной суд приговорил сына экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Эдуарда к восьми годам колонии, сообщает БелТА со ссылкой на решение суда.

Его признали виновным по трем статьям УК Белоруссии:

  • об уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в крупном размере;
  • об оказании пособничества в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, связанных с неповиновением требованиям представителей власти;
  • об оказании пособничества в организации действий, направленных на возбуждение вражды по признаку социальной принадлежности.

Суд постановил, что в период с 2012 по 2022 год Бабарико должен был декларировать доходы, но так и не представил в инспекцию налоговую декларацию.

Также он, являясь фактическим руководителем организации «Хайв Проджект», «организовал сбор денег на платформах «Улей» и «Мола-мола» для помощи другим лицам в организации преступлений экстремистской направленности, утверждает суд.

В срок наказания Эдуарду Бабарико будет зачтен срок содержания под стражей до вступления решения суда в законную силу. Один день содержания под стражей соответствует полутора дням заключения.

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Виктор Бабарико в мае 2020 года выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах. Однако в июне в минский офис Белгазпромбанка пришли сотрудники белорусского Госконтроля, которые изъяли более $4 млн, ценные бумаги, а также задержали около 30 человек. В следующем месяце ЦИК отказалась зарегистрировать Бабарико кандидатом.

Бабарико-старший был осужден на 14 лет летом 2021 года. По данным следствия, бывший глава правления Белгазпромбанка создал организованную группу из своих заместителей, которая брала взятки от корпоративных клиентов с начала 2004 года до середины июня 2020 года. Общая сумма взяток составила почти более чем $12 млн. Чтобы легализовать средства, Бабарико якобы купил недвижимость в Минске на сумму более чем $380 тыс.

Он отбывал срок наказания в ИК-1 Новополоцка. 27 апреля в его штабе сообщили, что Бабарико доставили в городскую больницу.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Виктор Бабарико сын приговор Белоруссия

Встреча с
Игорем Шуваловым

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