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Протесты в Белоруссии ,  
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Протасевичу отменили многомиллионный штраф по делу Nexta

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Протесты в Белоруссии
Роман&nbsp;Протасевич
Роман Протасевич (Фото: Наталья Таланова / ТАСС)

Белорусский суд отменил многомиллионный штраф за ущерб стране в ходе протестов 2020 года, назначенный бывшему главному редактору издания Nexta Роману Протасевичу. Об этом он заявил во время стрима журналистам Людмиле Гладкой и Константину Придыбайло, передает «Спутник Беларусь».

По данным ТАСС, размер штрафа составил более 25 млн белорусских рублей (около $7,8 млн). Протасевич уточнил, что подал апелляцию и «астрономический» штраф отменили.

По его мнению, ему удалось привести достаточное количество аргументов в суде, чтобы эту часть наказания сняли.

«Один из аргументов был связан с тем, что это, скорее всего, была сумма ущерба, который в целом понесло государство. Моя позиция состояла в том, что я не могу один нести ответственность за всех», — сказал Протасевич.

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В 2023 году фигурантов по делу Nexta обвинили в том, что они в разное время с 2020 года, находясь преимущественно в Польше, «исполняли общий план заговора» с целью захвата власти в Белоруссии неконституционным путем.

Телеграм-канал Nexta освещал и координировал массовые акции протеста, проходившие в Белоруссии после выборов президента в августе 2020 года. Протасевич после задержания начал активно сотрудничать с белорусскими властями.

3 мая 2023 года его приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти, однако в том же месяце, 22 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал его. В июле 2023 года его исключили из белорусского списка террористов.

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