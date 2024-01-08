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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин выступил за взятие Одессы и Николаева

Пушилин назвал Одессу и Николаев русскими городами и выступил за их взятие
Сюжет
Военная операция на Украине
Одесса
Одесса (Фото: Сергей Поляков / РИА «Новости»)

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что убежден в необходимости взять под контроль Одессу и Николаев. Об этом заявил в интервью «РИА Новости».

Одессу Пушилин назвал русским городом, который появился «по повелению» императрицы Екатерины II. Николаевские земли, указал он, были «отбиты у крымского ханства, которое на тот момент было вассалом Османской империи».

«Это наши русские города, которые в силу разных обстоятельств, причем, может быть, и ошибок — нужно откровенно говорить об этом — советского руководства, отдельных деятелей, вот к этому все это привело», — сказал глава ДНР.

В Николаеве и Одессе прогремели взрывы
Политика

Русским городом в конце прошлого года Одессу называл президент России Владимир Путин. Одессу и Николаев, а также Харьков, Днепропетровск (украинские власти переименовали его в Днепр) и Киев зампред Совета безопасности России в конце прошлого года назвал «русскими, но временно оккупированными» городами.

Материал дополняется

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Денис Пушилин Одесса Николаев Военная операция на Украине
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