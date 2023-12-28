Медведев назвал недекларируемую, но важнейшую цель спецоперации

Смещение правящего на Украине «бандеровского режима» — явно не декларируемая, но важнейшая цель спецоперации, заявил Медведев. Также он назвал Одессу, Днепр, Харьков, Николаев и Киев «временно оккупированными» городами

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Целью проводимой Россией спецоперации на Украине останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, однако недекларируемой целью также является «смещение бандеровского режима», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Смещение правящего бандеровского режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута», — сказал он, отвечая на вопрос «РИА Новости».

Медведев также назвал Одессу, Днепропетровск (Украина переименовала город в Днепр), Харьков, Николаев и Киев «русскими, но временно оккупированными» городами. «Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», — отметил политик.

Вместе с этим он не исключил мирных переговоров с Украиной. «Их [переговоры] Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные «переговоры» никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса», — заявил Медведев.

24 февраля 2022 года, когда президент Владимир Путин объявил о начале военной операции, он называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

Спустя полгода, в сентябре 2022-го, он заявил, что целью специальной военной операции также является ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России. В июле этого года президент сообщил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации.

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Politico накануне сообщила, что из-за провала контрнаступления ВСУ и проблем с согласованием финансирования США начали пересматривать свою стратегию по Украине в пользу переговоров, которые, вероятно, будут подразумевать территориальные уступки. Власти Украины настаивают на выводе российских войск на границы 1991 года. Москва одним из условий для начала переговоров называла признание «территориальных реалий».