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Эксперты разошлись в четыре раза в оценке числа ядерных боеголовок в КНДР

Эксперты оценили запас ядерных боеголовок КНДР в диапазоне от 15 до 60
В первый день нового года лидер КНДР заявил о необходимости в «геометрической прогрессии» увеличить производство ядерного оружия. Однако мировое сообщество сейчас не знает, с какой цифры начинать отсчет «ускорения»
Фото: KCNA
Фото: KCNA

Запасы ядерных боеголовок в Северной Корее, по мнению экспертов специализированных мировых институтов, составляют минимум 15 и максимум 60 единиц, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Оценки экспертов разнятся. Американское общество ученых-ядерщиков (BAS) опубликовало в сентябре прошлого года доклад, согласно которому у КНДР есть от 20 до 30 собранных ядерных боеголовок.

Шведский аналитический центр Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) пришел к выводу, что КНДР уже располагает 20 ядерными боеголовками и расщепляющимися материалами (уран-235 или плутоний-239) для производства от 45 до 55 единиц ядерного оружия.

Исследовательский центр при Университете Нагасаки в Японии считает, что в июле 2022 года КНДР располагала 40 готовыми ядерными боеголовками.

Публикация появилась после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын 1 января заявил о необходимости массового производства тактического ядерного оружия, а также увеличения «в геометрической прогрессии» количества ядерного вооружения в целом. Причиной он указал то, что «южнокорейские марионетки» называют КНДР главным противником и «откровенно болтают даже о подготовке к войне».

Пхеньян также опубликовал кадры, на которых Ким вместе с дочерью осмотрел склад с ракетами KN-23, способными нести тактический ядерный заряд, и баллистическими ракетами средней дальности «Хвасон-12». На одной из фотографий они осматривают примерно десять ракет «Хвасон-12», на другой — около десяти мобильных пусковых установок для ракет KN-23.

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Вооруженные силы Южной Кореи объявили о создании нового подразделения, которому поручено противодействовать угрозам, исходящим от ядерного оружия Северной Кореи и других видов оружия массового уничтожения. Объединенный комитет начальников штабов (ОКШ) провел церемонию, посвященную созданию Управления по противодействию ядерному оружию и ОМУ, которое, как предполагается, заложит основу для запуска в будущем «стратегического командования».

Новая структура была создана на базе центра реагирования на ядерное оружие и ОМУ при Директорате стратегического планирования. Он превратился в отдельное управление с дополнительными функциями.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
КНДР ядерное оружие Ким Чен Ын
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