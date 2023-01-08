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Клишас предложил «уйти из власти» игнорирующим Конституцию политикам
Клишас: призывающие перестать «играть по правилам» политики должны покинуть органы власти
Политики, которые призывают перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на Конституцию России, должны покинуть конституционные органы власти страны, заявил в своем телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
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