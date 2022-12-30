Клишас счел незаконным предложение отобрать имущество уехавших из страны

Андрей Клишас (Фото: Global Look Press)

Конфискация имущества уехавших из страны противоречит Конституции и законам, написал сенатор Андрей Клишас в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что по российским законам конфисковать у граждан можно только орудие преступления или полученный от преступной деятельности доход. «О конфискации имущества граждан, которые покинули страну, не может быть и речи», — заявил сенатор.

Отобрать имущество «у всех граждан России, кто покинул страну и критикует ее», и отправить на нужды участников военной операции на Украине предложил сенатор Сергей Цеков. Он подчеркнул, что это должно распространяться на всех, в том числе на ИT-специалистов.

Клишас позднее заявил, что предложение Цекова «антиконституционно, в силу чего и нереализуемо». По его мнению, «у ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все».

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев призвал рассматривать уехавших из России и критикующих власть как предателей и «врагов общества». По его мнению, вернуться назад такие граждане могут только после «предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Медведева, сказал, что эти слова касаются только нарушивших закон. «Естественно, кто нарушает наши законы, должны нести за это ответственность», — считает он.