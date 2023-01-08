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Власти сообщили о взрывах в пригороде Харькова

На востоке Украины объявили воздушную тревогу, в Харьковской области заявили о взрывах
Тревоги в регионах Украины начали звучать спустя десять минут после прекращения перемирия, объявленного в честь Рождества. Власти Харьковской области уже заявили об ударах по региону

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, глава харьковской областной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале сообщил об ударах по региону.

Позднее он уточнил, что было зафиксировано два «прилета» в городе Мерефе, который расположен примерно в 15 км от Харькова.

Около 23:10 по местному времени (0:10 мск) тревога зазвучала в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и других областях. В 23:47 начался отбой воздушных тревог.

«Политика» в Telegram сообщает, что в Харьковской области было четыре взрыва.

Ранее о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его данным, в городе прогремело как минимум четыре взрыва. «Политика» со ссылкой на горсовет Запорожья сообщила о ракетном ударе по окраине города.

В полночь по московскому времени 8 января завершилось объявленное российским Минобороны по поручению президента Владимира Путина после предложения патриарха Кирилла перемирие в честь православного Рождества. Оно длилось с 12:00 6 января.

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Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о предложенном Москвой перемирии, назвал его «прикрытием», необходимым, чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение» украинских сил в Донбассе и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.

Минобороны России указывало, что российские военные соблюдали перемирие, но наносили ответный огонь по позициям ВСУ, откуда продолжались артиллерийские обстрелы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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