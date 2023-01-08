Власти сообщили о взрывах в пригороде Харькова
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, глава харьковской областной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале сообщил об ударах по региону.
Позднее он уточнил, что было зафиксировано два «прилета» в городе Мерефе, который расположен примерно в 15 км от Харькова.
Около 23:10 по местному времени (0:10 мск) тревога зазвучала в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и других областях. В 23:47 начался отбой воздушных тревог.
«Политика» в Telegram сообщает, что в Харьковской области было четыре взрыва.
Ранее о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его данным, в городе прогремело как минимум четыре взрыва. «Политика» со ссылкой на горсовет Запорожья сообщила о ракетном ударе по окраине города.
В полночь по московскому времени 8 января завершилось объявленное российским Минобороны по поручению президента Владимира Путина после предложения патриарха Кирилла перемирие в честь православного Рождества. Оно длилось с 12:00 6 января.
Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о предложенном Москвой перемирии, назвал его «прикрытием», необходимым, чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение» украинских сил в Донбассе и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.
Минобороны России указывало, что российские военные соблюдали перемирие, но наносили ответный огонь по позициям ВСУ, откуда продолжались артиллерийские обстрелы.