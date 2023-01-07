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Военная операция на Украине ,  
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Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

В городе Запорожье прогремело как минимум четыре взрыва, звучит воздушная тревога, рассказал Рогов
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремело как минимум четыре взрыва. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«С 23:00 в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум четырех взрывах, которые слышали запорожцы. После первых из них зазвучала сирена воздушной тревоги», — написал он.

Как следует из данных сервисов, отслуживающих воздушные тревоги на Украине, тревога в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена в 23:08 (мск).

Позже Рогов уточнил, что обстрел ведется по военным объектам и объектам инфраструктуры, «используемым террористами для ведения боевых действий».

В сентябре 2022 года по итогам проведенного референдума ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в состав России. Власти Украины результаты референдума не признали. Москва подчеркивает, что «люди в четырех регионах стали нашими гражданами навсегда».

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Поручение было приурочено к православному Рождеству и дано после просьбы патриарха Кирилла.

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В Киеве предложение перемирия отвергли. Зеленский тогда заявил, что временное прекращение огня на православное Рождество является «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе» и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.

6 января российское Минобороны сообщило о соблюдении российскими войсками перемирия. В то же время в военном ведомстве пояснили, что в случае атак со стороны противника российские войска наносят ответные удары.

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Запорожье Владимир Рогов Военная операция на Украине обстрел
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