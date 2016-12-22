Евросоюз расширил санкции в отношении Северной Кореи

В черный список попали еще 16 человек и северокорейское министерство по делам армии. Ранее подобные ограничения против КНДР одобрили США и Совбез ООН, однако Пхеньян отверг их как «акт войны»

Лидер Северной Кореи ​Ким Чен Ын (Фото: Ahn Young-joon / AP)

Евросоюз расширил санкции в отношении КНДР. Об этом говорится в сообщении и документах, опубликованных на сайте Совета Ев­ро­пейс­ко­го союза.

Согласно им, в черный список ЕС попало Министерство по делам армии Северной Кореи, а также еще 16 физических лиц. Их имена в пресс-релизе не раскрываются, однако уточняется, что теперь на территории Евросоюза будут заморожены все их активы. Кроме того, ЕС введет ограничения на въезд попавших под санкции людей​ в страны объединения.

Таким образом, как отмечается в сообщении Совета ЕС, с учетом новых ограничительных мер против Северной Кореи в санкционных списках Евросоюза числится 41 физическое лицо и 10 организаций. Еще 79 человек и 54 организации попали в черные списки ООН.​

Совет Безопасности этой международной организации одобрил новые санкции в отношении Пхеньяна 22 декабря. Документ стал «ответом» на последнее испытание КНДР баллистической ракеты в ноябре и был, в частности, направлен на ограничение около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в Северную Корею. Кроме того, это решение ограничило поставки в КНДР сырой нефти​ (не более 4 млн барр. в год).

«Мы отвергаем эту «санкционную резолюцию», <...> как документ, содержащий жесткие нарушения суверенитета нашей республики, нацеленный на уничтожение мира и стабильности на Корейском полуострове», — заявили на это позже в МИД КНДР. Документ Совбеза ООН в Пхеньяне также назвали «актом войны», подчеркнув, что подобными ограничениями справиться с «ядерной программой» КНДР и ее «ракетной мощью» невозможно.

Однако несмотря на это санкции против Северной Кореи 26 декабря решили расширить и США. Черный список тогда пополнили заместитель руководителя отдела военной промышленности Ким Чен Сик и первый заместитель руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ли Пхён Чхоль. ​