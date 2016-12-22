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NYT узнала о признании США развития ядерной программы КНДР своим провалом
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NYT узнала о признании США развития ядерной программы КНДР своим провалом
Политика, 10:33
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NYT узнала о признании США развития ядерной программы КНДР своим провалом
Спецслужбы США признали, что недооценили темпы развития ракетно-ядерной программы КНДР. Теперь это американские разведчики считают «одним из самых значительных своих провалов», узнала NYT
Фото: Wong Maye-E / AP

Американские спецслужбы сочли быстрое развитие ракетно-ядерной программы Северной Кореи «одним из самых значительных провалов» разведки США. Об этом со ссылкой на «последние интервью» нынешних и бывших работников американских спецслужб сообщает газета The New York Times (NYT).

Когда именно и где они об этом заявили, издание не уточняет, однако подчеркивает, что, после вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов американские разведывательные агентства рассказали новой администрации главы США, что до того, как Пхеньян произведет водородную бомбу, способную достичь Штатов, у Вашингтона есть по меньшей мере четыре года. За это время США, как полагали разведчики, должны были успеть замедлить ракетно-ядерную программу КНДР.​ В частности, эти оценки, как замечает собеседник NYT, участвовавший в разработке подобных аналитических обзоров, предполагали, что Северная Корея не сможет нанести ракетный удар по территории Соединенных Штатов до 2020 года или, возможно, даже до 2022 года.

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Однако впоследствии эти прогнозы не оправдались. В 2016 году северокорейский лидер Ким Чен Ын испытал восемь ракет средней дальности, произведенных в КНДР. Семь из них, как уточняет газета, «взорвались при запуске, либо разрушились в полете». Кроме того, за этот же период Пхеньян провел пять «подземных атомных испытаний» и уже 6 января прошлого года объявил об «успешном тестировании водородной бомбы». В сентябре 2016 года КНДР, как напоминает The New York Times, в шестой раз испытала ядерную бомбу. Иностранные аналитики впоследствии, как замечает издание, пришли к выводу, что это было «первым успешным испытанием Пхеньяном водородной бомбы». При этом взрывная сила этого оружия, по их оценкам, была «примерно в 15 раз больше, чем сила атомной бомбы, взорвавшейся в Хиросиме в 1945 году.

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Рывок ракетно-ядерной программы КНДР американский генерал-лейтенант Герберт Раймонд МакМастер, как пишет NYT, позже в интервью признал «заявкой на то, чтобы сделать Северную Корею ядерной державой до начала каких-либо переговоров или санкций». Производство Пхеньяном ракет, по его словам, «было значительно быстрее, а график [испытаний] куда более сжатым, чем считали большинство аналитиков». «Мы [теперь] должны сделать все с большей степенью срочности», — отмечал он тогда, подчеркивая, что Вашингтону «нужно поторопиться для бесконфликтного решения проблемы».​

После этого старшие должностные лица разведки, как замечает NYT, заявили, что начали «более активно действовать, для того чтобы получить всю возможную информацию о программе вооружений Северной Кореи». Однако и они, по данным газеты, признали, что ошиблись в двух «ключевых предположениях» относительно Пхеньяна. В частности, по их словам, они решили, что КНДР для производства водородной бомбы потребуется примерно столько же времени, сколько и другим странам в период холодной войны, и недооценили доступ Северной Кореи «к передовому компьютерному моделированию и зарубежным экспертизам». Также, по информации The New York Times, недооценили они и Ким Чен Ына, который,​ заняв должность главы КНДР в конце 2011 года, сделал программу вооружения страны «более приоритетной», чем его отец и дед, управлявшие КНДР до него.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США , ядерная программа , Северная Корея , спецслужбы
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