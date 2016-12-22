NYT узнала о признании США развития ядерной программы КНДР своим провалом

Спецслужбы США признали, что недооценили темпы развития ракетно-ядерной программы КНДР. Теперь это американские разведчики считают «одним из самых значительных своих провалов», узнала NYT

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Американские спецслужбы сочли быстрое развитие ракетно-ядерной программы Северной Кореи «одним из самых значительных провалов» разведки США. Об этом со ссылкой на «последние интервью» нынешних и бывших работников американских спецслужб сообщает газета The New York Times (NYT).

Когда именно и где они об этом заявили, издание не уточняет, однако подчеркивает, что, после вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов американские разведывательные агентства рассказали новой администрации главы США, что до того, как Пхеньян произведет водородную бомбу, способную достичь Штатов, у Вашингтона есть по меньшей мере четыре года. За это время США, как полагали разведчики, должны были успеть замедлить ракетно-ядерную программу КНДР.​ В частности, эти оценки, как замечает собеседник NYT, участвовавший в разработке подобных аналитических обзоров, предполагали, что Северная Корея не сможет нанести ракетный удар по территории Соединенных Штатов до 2020 года или, возможно, даже до 2022 года.

Однако впоследствии эти прогнозы не оправдались. В 2016 году северокорейский лидер Ким Чен Ын испытал восемь ракет средней дальности, произведенных в КНДР. Семь из них, как уточняет газета, «взорвались при запуске, либо разрушились в полете». Кроме того, за этот же период Пхеньян провел пять «подземных атомных испытаний» и уже 6 января прошлого года объявил об «успешном тестировании водородной бомбы». В сентябре 2016 года КНДР, как напоминает The New York Times, в шестой раз испытала ядерную бомбу. Иностранные аналитики впоследствии, как замечает издание, пришли к выводу, что это было «первым успешным испытанием Пхеньяном водородной бомбы». При этом взрывная сила этого оружия, по их оценкам, была «примерно в 15 раз больше, чем сила атомной бомбы, взорвавшейся в Хиросиме в 1945 году.

Рывок ракетно-ядерной программы КНДР американский генерал-лейтенант Герберт Раймонд МакМастер, как пишет NYT, позже в интервью признал «заявкой на то, чтобы сделать Северную Корею ядерной державой до начала каких-либо переговоров или санкций». Производство Пхеньяном ракет, по его словам, «было значительно быстрее, а график [испытаний] куда более сжатым, чем считали большинство аналитиков». «Мы [теперь] должны сделать все с большей степенью срочности», — отмечал он тогда, подчеркивая, что Вашингтону «нужно поторопиться для бесконфликтного решения проблемы».​

После этого старшие должностные лица разведки, как замечает NYT, заявили, что начали «более активно действовать, для того чтобы получить всю возможную информацию о программе вооружений Северной Кореи». Однако и они, по данным газеты, признали, что ошиблись в двух «ключевых предположениях» относительно Пхеньяна. В частности, по их словам, они решили, что КНДР для производства водородной бомбы потребуется примерно столько же времени, сколько и другим странам в период холодной войны, и недооценили доступ Северной Кореи «к передовому компьютерному моделированию и зарубежным экспертизам». Также, по информации The New York Times, недооценили они и Ким Чен Ына, который,​ заняв должность главы КНДР в конце 2011 года, сделал программу вооружения страны «более приоритетной», чем его отец и дед, управлявшие КНДР до него.​