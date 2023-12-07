Зеленский уволил заявившего о закрытии границ для женщин депутата
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности своего представителя в Верховной раде, депутата Федора Вениславского. Документ опубликован на сайте офиса президента.
Причины его отставки не уточняются.
Он является членом парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.
Заявления Вениславского о мобилизации и ограничениях выезда с территории страны неоднократно приводили к скандалам.
В марте он рассказал о рассмотрении возможности рассылать украинцам повестки по мобилизации через мессенджеры, но вице-премьер Михаил Федоров, возглавляющий также Министерство цифровой трансформации, опроверг его слова, назвав такую рассылку технически невозможной в настоящий момент. «Говорить о том, что уже есть проект — еще преждевременно», — согласился затем Вениславский.
Депутат также рассказывал, что выезд с Украины будет запрещен женщинам, вставшим на воинский учет — наравне с мужчинами. Встать на воинский учет обязаны гражданки Украины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность. Позднее Вениславский пояснил, что границы будут закрыты только мобилизованным женщинам.
Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с конца февраля, начала полномасштабных боев. Власти Украины готовят масштабную реформу для «смарт-мобилизации» — призывники смогут выбирать желаемые специальности среди тех, в которых нуждается армия.
По сведениям Би-би-си, около 20 тыс. украинцев нелегально покинули страну из-за мобилизации, примерно столько же пытались скрыться за рубежом, но были пойманы пограничниками — 14 тыс. из них пытались пересечь границу пешком или вплавь, еще 6,8 тыс. полагались на полученные обманным путем документы, где указывались сфабрикованные льготы и заболевания.