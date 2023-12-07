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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский уволил заявившего о закрытии границ для женщин депутата

Зеленский уволил своего представителя в Раде Вениславского
Сюжет
Военная операция на Украине
Представитель Зеленского в Раде не раз становился причиной скандалов из-за заявлений о мобилизации, их приходилось опровергать правительству и самому депутату. Зеленский снял его с должности без объяснения причин
Федор Вениславский
Федор Вениславский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности своего представителя в Верховной раде, депутата Федора Вениславского. Документ опубликован на сайте офиса президента.

Причины его отставки не уточняются.

Он является членом парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Заявления Вениславского о мобилизации и ограничениях выезда с территории страны неоднократно приводили к скандалам.

В марте он рассказал о рассмотрении возможности рассылать украинцам повестки по мобилизации через мессенджеры, но вице-премьер Михаил Федоров, возглавляющий также Министерство цифровой трансформации, опроверг его слова, назвав такую рассылку технически невозможной в настоящий момент. «Говорить о том, что уже есть проект — еще преждевременно», — согласился затем Вениславский.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Депутат также рассказывал, что выезд с Украины будет запрещен женщинам, вставшим на воинский учет — наравне с мужчинами. Встать на воинский учет обязаны гражданки Украины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность. Позднее Вениславский пояснил, что границы будут закрыты только мобилизованным женщинам.

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Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с конца февраля, начала полномасштабных боев. Власти Украины готовят масштабную реформу для «смарт-мобилизации» — призывники смогут выбирать желаемые специальности среди тех, в которых нуждается армия.

По сведениям Би-би-си, около 20 тыс. украинцев нелегально покинули страну из-за мобилизации, примерно столько же пытались скрыться за рубежом, но были пойманы пограничниками — 14 тыс. из них пытались пересечь границу пешком или вплавь, еще 6,8 тыс. полагались на полученные обманным путем документы, где указывались сфабрикованные льготы и заболевания.
 

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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