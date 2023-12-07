США направят на Украину «антикоррупционного» советника

Белый дом: США направят на Украину советника для помощи в борьбе с коррупцией

США создадут межведомственную группу для поддержки оборонной промышленности Украины и помощи ее партнерам, а также направят своего советника в Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины, сообщил Белый дом

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США направят своего советника в Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины, который в том числе будет помогать местным властям бороться с коррупцией. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам американо-украинской оборонно-промышленной конференции.

«В сотрудничестве с конгрессом Государственный департамент планирует направить советника в Министерство стратегической промышленности Украины для поддержки и ускорения перехода Украины к совместимой военной силе, борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли», — сказано в сообщении.

Также Вашингтон решил создать специальную межведомственную группу, состоящую из представителей Госдепа, Министерств обороны и торговли. Группа будет оказывать поддержку Украине и другим партнерам, «которым необходимы рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины».

Кроме этого, Министерства обороны двух стран подписали заявление о намерениях по совместному производству оружия и обмену техническими данными. Речь идет о сферах систем противовоздушной обороны, ремонта и технического обслуживания, а также производства критически важных боеприпасов.

«Министерство обороны и отраслевые партнеры предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых проектов FrankenSAM, которые призваны расширить возможности устаревших украинских систем ПВО путем интеграции некоторых западных боеприпасов. Параллельное производство этих систем на Украине и в США позволит ускорить их развертывание и позволит Украине внести значительный вклад в поддержание своих систем ПВО», — добавили в Белом доме.

Москва осуждает поставки оружия Украине. В Кремле заявляли, что это лишь усугубит страдания украинского народа, но не изменит целей спецоперации.

FrankenSAM — гибридные системы ПВО, разрабатываемые в США по просьбе Украины. NYT писала, что в таких системах используются западные ракеты класса «земля — воздух» и переоборудованные пусковые установки и радары советской эпохи, которые уже есть у Киева. Один вариант системы объединяет советские пусковые установки «Бук» и американские управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Второй сочетает радары советской эпохи и американские управляемые ракеты Sidewinder.

Борьба с коррупцией — одно из главных требований Еврокомиссии (ЕК) к Украине в рамках ее заявки по членству в блоке. Бывший глава ЕК Жан-Клод Юнкер еще в октябре говорил, что Украина не готова к вступлению в ЕС из-за «тотальной коррупции». «Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она не может быть принята [в ЕС], ей нужны масштабные внутренние процессы реформ», — утверждал Юнкер.

Обеспокоены коррупцией на Украине и в США, писало Politico. По данным издания, Вашингтон пытается помочь стране в борьбе с коррупцией, поскольку опасается негативных последствий, среди которых может быть отказ Запада поддерживать Киев в конфликте с Москвой. Один из источников Politico заявил, что США могут сделать условием будущей экономической помощи проведение «реформ для борьбы с коррупцией и превращения Украины в более привлекательное место для частных инвестиций».

В августе президент Украины Владимир Зеленский предложил приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения, законопроект с этой идеей затем внесла группа депутатов Рады. Тем не менее уже в сентябре идею решили отложить, писал «РБК Украина» со ссылкой на источники. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак называл «российским нарративом» информацию о масштабной коррупции на Украине.