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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала о разработке США гибридных систем ПВО по просьбе Украины

NYT: США по просьбе Украины создали гибридные системы ПВО FrankenSAM
Сюжет
Военная операция на Украине
Системы FrankenSAM сочетают западные управляемые ракеты с пусковыми установками и радарами советских времен. Разработка уже прошла испытания на полигонах Пентагона и должна быть доставлена на Украину до конца осени

США разработали для Украины гибридные системы противовоздушной обороны FrankenSAM, объединяющие американские и советские компоненты. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников газеты, в системах ПВО используются передовые западные ракеты класса «земля — воздух» и переоборудованные пусковые установки и радары советской эпохи, которые уже есть у Украины. Один вариант системы объединил советские пусковые установки «Бук» и американские управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Второй сочетает радары советской эпохи и американские управляемые ракеты Sidewinder.

Эти гибридные системы ПВО в течение последних нескольких месяцев испытывали на военных базах в США. Их планируют доставить на Украину до конца осени. Систему ПВО с ракетами для американского зенитного комплекса Patriot еще тестируют.

Проект FrankenSAM запустили в конце прошлого года, пишет NYT. Тогда украинские чиновники попросили союзников поставить им ракеты для примерно 60 советских пусковых установок «Бук» и радаров, которые простаивали в арсенале Киева. Учитывая, что западным странам будет трудно найти советские боеприпасы, в Киеве предложили переоборудовать имеющиеся пусковые установки под ракеты калибра НАТО.

С начала российской военной операции Запад поставил Украине несколько видов средств противовоздушной обороны, среди них — Patriot, Hawk, IRIS-T, NASAMS и Aspide. Россия осуждает оказание военной помощи Украине. В Кремле говорили, что поставки техники и боеприпасов только затянут конфликт, но не помешают российской армии достичь своих целей.

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Яна Ломакина
ПВО Украина США разработки военная помощь
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