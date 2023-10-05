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Военная операция на Украине ,  
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Экс-глава Еврокомиссии заявил о тотальной коррупции на Украине

Экс-глава Еврокомиссии: Украина не готова к вступлению в ЕС из-за коррупции
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина — страна, коррумпированная на всех уровнях общества, поэтому, несмотря на все усилия, она пока не может быть принята в Евросоюз, заявил экс-глава Еврокомиссии Юнкер
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина пока не готова к вступлению в ЕС из-за тотальной коррупции, заявил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

Он заявил, что возмущен некоторыми заявлениями властей ЕС, которые «обманывают украинцев», обещая им, что они могут очень быстро стать членами союза.

«Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она не может быть принята [в ЕС], ей нужны масштабные внутренние процессы реформ», — подчеркнул Юнкер.

Он призвал не давать ложных обещаний народу Украины, который и без того страдает.

По словам экс-главы Еврокомиссии, у ЕС был «плохой опыт» с некоторыми новыми членами союза, например, в области верховенства закона. «Это не должно повториться снова», — заключил он.

В ноябре Еврокомиссия выпустит очередной отчет о прогрессе Украины и других кандидатов на вступление в выполнении необходимых условий.

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Один из европейских чиновников, отвечая на вопрос Politico об успехах Украины в выполнении критериев членства, назвал прогресс обнадеживающим. С его слов, только одна сфера является проблемной в краткосрочной перспективе — вопрос прав меньшинств.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, в свою очередь, заявил, что ЕС не станет пропускать этапы в процедуре принятия Украины в члены союза. По его словам, вступление страны в Евросоюз — долгий процесс, и он пообещал помочь Украине как можно быстрее выполнить все условия.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года. Уже 23 июня страна получила статус кандидата на вступление в союз. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи отмечал, что пока Украина выполнила только два условия членства: реформировала Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также приняла закон о СМИ.

МИД России в числе условий достижения мира называл отказ Украины от намерения вступить в ЕС. Глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что Евросоюз «постепенно сливается с НАТО».

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Еврокомиссия ЕС Украина коррупция
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