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Порошенко предложил в Париже забрать из рук Путина «кнут для Украины»
По словам экс-лидера Украины, Путин требует обсуждать поставки газа вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе. «Переведите газ в обычный коммерческий продукт. Нечего там делать президентам», — сказал он
Петр Порошенко (Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пытается заставить Украину обсуждать поставки газа на встрече лидеров стран «нормандского формата» вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом заявил бывший украинский лидер Петр Порошенко, сообщается на сайте его политической партии «Европейская солидарность».

«Уберите этот кнут для Украины из рук Путина», — сказал он. По мнению Порошенко, нужно исключить газ из числа инструментов давления на Киев и перевести его в ранг «обычных коммерческих продуктов». «Нечего там делать президентам», — сказал он.

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Медведев напомнил о словах монтера Мечникова из-за спора России и Украины

По его словам, на поражение обречен тот, кто безопасность и независимость меняет на цену на газ. «Украинская земля не продается никаким коммерсантам, тем больше никакому Путину. Это «красная линия», которую точно пересекать невозможно», — подчеркнул Порошенко.

Порошенко уточнил, что осенью 2015 года Москва «хотела играть в ту же игру», прекратив поставки газа на Украину. Он также напомнил, что не раз давал поручения перейти на закупку газа в европейских странах, а одновременно с этим готовить иски против «Газпрома». «В конце концов, даже с экономической точки зрения мы имеем юридическую позицию для исков к «Газпрому» на $15 млрд», — добавил экс-лидер.

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«Нафтогаз» назвал невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Договор на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. «Газпром» предлагал украинскому «Нафтогазу» либо продлить существующий контракт, либо заключить новый договор на один год, при этом отозвав судебные претензии в международном арбитраже. В Минэнерго Украины такое предложение назвали неприемлемым, премьер Алексей Гончарук также отмечал, что Киев не заинтересован в заключении временного соглашения. В конце ноября стало известно, что «Нафтогаз» готов обсуждать с «Газпромом» отказ от иска на $12 млрд при условии выплаты долга $3 млрд и компенсации.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Украина, Петр Порошенко, российский газ
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