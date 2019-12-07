Порошенко предложил в Париже забрать из рук Путина «кнут для Украины»

По словам экс-лидера Украины, Путин требует обсуждать поставки газа вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе. «Переведите газ в обычный коммерческий продукт. Нечего там делать президентам», — сказал он

Петр Порошенко (Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пытается заставить Украину обсуждать поставки газа на встрече лидеров стран «нормандского формата» вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом заявил бывший украинский лидер Петр Порошенко, сообщается на сайте его политической партии «Европейская солидарность».

«Уберите этот кнут для Украины из рук Путина», — сказал он. По мнению Порошенко, нужно исключить газ из числа инструментов давления на Киев и перевести его в ранг «обычных коммерческих продуктов». «Нечего там делать президентам», — сказал он.

По его словам, на поражение обречен тот, кто безопасность и независимость меняет на цену на газ. «Украинская земля не продается никаким коммерсантам, тем больше никакому Путину. Это «красная линия», которую точно пересекать невозможно», — подчеркнул Порошенко.

Порошенко уточнил, что осенью 2015 года Москва «хотела играть в ту же игру», прекратив поставки газа на Украину. Он также напомнил, что не раз давал поручения перейти на закупку газа в европейских странах, а одновременно с этим готовить иски против «Газпрома». «В конце концов, даже с экономической точки зрения мы имеем юридическую позицию для исков к «Газпрому» на $15 млрд», — добавил экс-лидер.