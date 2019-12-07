Медведев напомнил о словах монтера из-за спора России и Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 24» заявил, что договоренности по газу между Россией и Украиной должны быть выгодны для обеих сторон.

«Как говаривал известный монтер у Ильфа и Петра, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон», — сказал Медведев (цитата по ТАСС), вспомнив слова монтера Мечникова — персонажа книги «12 стульев», написанной Ильей Ильфом и Евгением Петровым. Согласно сюжету, главный герой — мошенник Остап Бендер пришел к монтеру, чтобы купить стулья, и начал с ним торговаться. Мечников просил за них 50 руб, а Бендер предлагал ему 20 руб. «Согласны? Ну, по глазам вижу, что согласны», — спросил Бендер, после чего монтер ответил: «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон».

В конце декабря этого года истекает действие контракта на поставку российского газа через Украину. «Газпром» предлагал «Нафтогазу» два варианта продления транзита: либо продлить существующий контракт, либо заключить новый договор на один год. При этом, согласно условиям российской компании, стороны должны отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже, а все судебные разбирательства должны быть прекращены. В Минэнерго Украины такое предложение сочли неприемлемым.

«Нафтогаз» в свою очередь заявил, что готов рассмотреть возможность погашения «Газпромом» уже признанного арбитражем долга в $3 млрд за счет поставок газа. Компания также выразила готовность отозвать иски, по которым арбитраж еще не принял решения, в том случае, если с «Газпромом» будет заключен долгосрочный и покрывающий все расходы украинской стороны контракт на транзит газа и компенсацию потерь за невыполнение «Газпромом» обязательств по текущим контрактам.