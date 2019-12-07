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«Нафтогаз» назвал невозможным вариантом предложение Медведева по газу
По мнению Витренко, «нулевым вариантом» будет погашение «Газпромом» задолженности $2,6 млрд, согласно выводам Стокгольмского арбитража, чьи решения стороны договорились исполнять. Расплатиться по долгам можно газом, добавил он
Фото: Стрингер / РИА Новости

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной. Об этом он написал в своем Facebook.

Медведев ранее заявил, что России и Украине придется прийти к соглашению, которое будет устраивать обе стороны. «Хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», — сказал премьер, отметив, что Киев может получить газ по сниженной цене в случае договоренности. Под «нулевым вариантом» ранее «Газпром» понимал отказ от взаимных претензий и прекращение судебных разбирательств.

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Витренко напомнил о том, что, согласно решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд, а также проценты. По его словам, обе стороны при подписании контракта в 2009 году обсудили механизм разрешения споров, решили, что их будет рассматривать Стокгольмский арбитраж, и договорились, что его решения будут «окончательными и обязательными для выполнения».

Поэтому «нулевым вариантом» является исполнение решения арбитража, пришел к выводу Витренко. Оно должно быть выполнено так, чтобы задолженность «Газпрома» «равнялась нулю», добавил он, отметив, что Украина согласна принять газ в качестве средства для погашения задолженности.

«Забыть о невыполнении договоренностей со стороны «Газпрома», простить «Газпрому» $3 млрд и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным вариантом», — сказал глава украинской компании.

Соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря. Москва предлагала заключить новый временный договор сроком на год или продлить действующий. Среди условий были отказ от претензий в суде и прекращение разбирательств. Киев не заинтересован в подписании временного договора и считает приемлемым заключение долгосрочного контракта. Стороны провели несколько раундов переговоров, но о конкретных мерах так и не смогли договориться. В российском Минэнерго 5 декабря отметили, что новая встреча по транзиту газа может состояться на следующей неделе.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: «Нафтогаз Украина», Юрий Витренко, «Газпром», транзит газа
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