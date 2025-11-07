Немецкий генерал заявил о возможности России атаковать НАТО «уже завтра»

По словам командующего Объединенным силами Германии, Россия сейчас способна на «ограниченную атаку» против альянса уже в ближайшее время. Путин называл ложью заявления о планах Москвы атаковать страны Европы и НАТО

Александр Зольфранк (Фото: Florian Gaertner / Imago / Global Look Press)

Россия может в любой момент, «уже завтра», нанести «ограниченный удар» по НАТО, заявил командующий Объединенным силами Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк в интервью Reuters.

«Небольшие [атаки], быстрые, ограниченные регионом, ничего масштабного — для этого Россия слишком занята на Украине», — сказал Зольфранк.

Немецкий генерал подчеркнул, что российская военная авиация сохраняет значительную боевую мощь, как и ядерные и ракетные войска. «У России достаточно основных боевых танков, чтобы уже завтра можно было осуществить ограниченную атаку», — добавил он.

Генсек альянса Марк Рютте в конце июня, ссылаясь на заявление начальника Генштаба Германии и «других высокопоставленных военных руководителей», заявил, что Россия может атаковать НАТО через пять лет.

Накануне Рютте призвал союзников по НАТО «не быть наивными» и готовиться к «долгосрочной конфронтации» с Россией, даже после завершения конфликта на Украине.

Москва неоднократно заявляла, что сам альянс нацелен на конфронтацию, а заявления о планах России атаковать страны Европы и НАТО президент Владимир Путин назвал «невероятной ложью» и «бредом».

Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи ООН, обратил внимание на участившиеся угрозы применения силы против России: ее обвиняют в планах «напасть» на НАТО и Евросоюз. Однако Лавров подчеркнул, что Москва не планировала и не планирует нападения и предпочитает политико-дипломатические пути.

Он также заявлял, что альянс и его европейские союзники руками Киева объявили России войну и прямо в ней участвуют.