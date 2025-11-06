 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Генсек НАТО призвал готовиться к «длительной конфронтации» с Россией

Генсек НАТО Рютте призвал готовиться к длительной конфронтации с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Генсек НАТО считает, что «исходящая от России опасность» не исчезнет с завершением конфликта на Украине. Он призвал союзников «не быть наивными» и готовиться к долгосрочной конфронтации
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Yves Herman / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников по альянсу готовиться к «долгосрочной конфронтации» с Россией.

По его словам, «опасность, исходящая от России», не исчезнет с завершением конфликта на Украине.

«В обозримом будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире… Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы должны быть готовы», — сказал он, выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии (цитата по пресс-службе НАТО).

Рютте подчеркнул, что Россия «не одинока в попытках подорвать мировые правила» — она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами.

В конце октября командование армии США в Европе приняло решение сократить контингент на территории Румынии, но Рютте заявил, что Вашингтон по-прежнему привержен «защите восточного фланга».

Минобороны Румынии заявило об обнаружении дрона около границы с Украиной
Политика
Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

Накануне Рютте встретился с президентом Румынии Никушором Даном и заявил, что «НАТО — оборонительный альянс, но мы должны быть готовы к любым неожиданностям».

Дан отметил, что программа альянса Eastern Sentry, которая направлена на усиление противовоздушной обороны стран-членов, в том числе из-за инцидентов с беспилотниками, означает увеличение военного потенциала, если такая необходимость возникнет.

В ответ Рютте заверил, что в случае агрессии «на помощь придет весь НАТО со своим парком истребителей F-35, всеми своими военно-морскими силами и сухопутными войсками».

Москва неоднократно заявляла, что НАТО нацелено на конфронтацию. В октябре президент Владимир Путин заявил, что с Россией воюют все страны альянса, но она успешно противостоит им. «Без всякого преувеличения, и это не гипербола, знаете, это не хвастовство, я думаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией», — сказал глава государства.

Анастасия Лежепекова
Марк Рютте НАТО Военная операция на Украине Россия
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
