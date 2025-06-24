Рютте в Гааге спросили о данных про нападение России через пять лет

Рютте ответил на вопрос про данные о нападении России через пять лет

Марк Рютте (Фото: Omar Havana / Getty Images)

О том, что Россия может атаковать НАТО через пять лет, заявлял начальник Генштаба Германии и «другие высокопоставленные военные руководители», заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, отвечая на вопрос журналиста о том, на чем основано его высказывание по поводу возможного нападения России в этот срок. Ответ генсека опубликован на сайте блока.

По словам Рютте, если сейчас Россия напала бы на НАТО, ответ альянса был бы «разрушительным», и в Москве это понимают. Тем не менее, подчеркнул он, военные стран — участниц НАТО беспокоятся: в перспективе трех-семи лет Россия может нарастить силы, чтобы атаковать альянс, если Запад не усилит оборонные инвестиции уже сегодня.

Рютте отметил, что речь идет не только о России. Внимание, по его мнению, нужно обратить и на Китай, который активно наращивает вооруженные силы: его флот по численности уже сравним с американским, а к 2030 году может вырасти до 450 кораблей. Темпы США, считает Рютте, не должны уступать китайским.

«К 2030 году у нас будет тысяча ядерных боеголовок, и мы должны быть уверены и убедиться, что мы сможем защититься от них», — сказал генсек.

В начале июня DPA со ссылкой на источники в альянсе сообщили, что НАТО намерено значительно расширить свои военные возможности , увеличив текущие целевые показатели примерно на 30%.

Рютте, как уточнило тогда издание, объявил, что союзники блока должны согласовать новые цели оборонного потенциала на предстоящей встрече министров обороны блока в Гааге. Приоритетными направлениями станут противовоздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика, а также крупные наземные маневренные формирования.



Позднее представители стран НАТО согласовали заявление, в котором договорились достичь цели в направлении 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году.

Российский президент Владимир Путин называл невероятной ложью заявления о том, что Россия собирается напасть на страны Европы и НАТО.