 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Рютте ответил на вопрос про данные о нападении России через пять лет

Рютте в Гааге спросили о данных про нападение России через пять лет
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Omar Havana / Getty Images)

О том, что Россия может атаковать НАТО через пять лет, заявлял начальник Генштаба Германии и «другие высокопоставленные военные руководители», заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, отвечая на вопрос журналиста о том, на чем основано его высказывание по поводу возможного нападения России в этот срок. Ответ генсека опубликован на сайте блока.

По словам Рютте, если сейчас Россия напала бы на НАТО, ответ альянса был бы «разрушительным», и в Москве это понимают. Тем не менее, подчеркнул он, военные стран — участниц НАТО беспокоятся: в перспективе трех-семи лет Россия может нарастить силы, чтобы атаковать альянс, если Запад не усилит оборонные инвестиции уже сегодня.

Рютте отметил, что речь идет не только о России. Внимание, по его мнению, нужно обратить и на Китай, который активно наращивает вооруженные силы: его флот по численности уже сравним с американским, а к 2030 году может вырасти до 450 кораблей. Темпы США, считает Рютте, не должны уступать китайским.

«К 2030 году у нас будет тысяча ядерных боеголовок, и мы должны быть уверены и убедиться, что мы сможем защититься от них», — сказал генсек.

Рютте обвинил Россию в планах разместить ядерное оружие в космосе
Политика
Марк Рютте

В начале июня DPA со ссылкой на источники в альянсе сообщили, что НАТО намерено значительно расширить свои военные возможности, увеличив текущие целевые показатели примерно на 30%.

Рютте, как уточнило тогда издание, объявил, что союзники блока должны согласовать новые цели оборонного потенциала на предстоящей встрече министров обороны блока в Гааге. Приоритетными направлениями станут противовоздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика, а также крупные наземные маневренные формирования.

Позднее представители стран НАТО согласовали заявление, в котором договорились достичь цели в направлении 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году.

Российский президент Владимир Путин называл невероятной ложью заявления о том, что Россия собирается напасть на страны Европы и НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Марк Рютте НАТО Россия Москва
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
НАТО согласовало повышение расходов на оборону в течение десяти лет
Политика
Рютте назвал Балтийское и Черное моря «регионами НАТО»
Политика
Рютте призвал восстановить отношения с Россией после завершения конфликта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Узнаю по лицу: что способствует распространению биоэквайринга Отрасли, 11:34
Роскомнадзор стал выявлять больше нарушений рекламы: за что штрафуют чащеПодписка на РБК, 11:30
«Сибирь» объявила о переходе обладателя Кубка Стэнли Спорт, 11:29
Ломка от сериалов и Reels: оправданно ли нас пугают «дешевым» дофаминомПодписка на РБК, 11:25
В Иране до начала перемирия с Израилем погиб еще один ученый-ядерщик Политика, 11:16
Последствия удара дрона по жилому дому в Красногорске. Видео Политика, 11:13
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше ₽11 впервые почти за две недели Инвестиции, 11:11
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Северной Осетии предупредили о замедлении мобильного интернета Политика, 11:08
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Москвичи стали реже считать ипотеку недоступной и ждать рост цен на жилье Недвижимость, 11:00
Ретейлеры предложили условия для запуска онлайн-продажи вина в России Вино, 11:00
В Германии полицейские застрелили сома, который кусал отдыхающих Общество, 10:59
Чимаев дебютировал в рейтинге лучших бойцов UFC Спорт, 10:57
Биткоин полностью отыграл падение выходных. Что произошло на крипторынке Крипто, 10:55