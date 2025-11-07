HS сообщила о кораблях НАТО в Балтийском море, которых там быть не должно

Порталы отслеживания судов зафиксировали в Балтийском море сигналы с кораблей НАТО и грузовых судов, которые сейчас должны находиться в Средиземном и Черном морях. Хельсинки связывает произошедшее со сбоем в работе сервисов

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Балтийском море в начале этой недели зафиксировали сигналы нескольких кораблей стран НАТО, которые на самом деле должны находиться в других местах, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на данные порталов отслеживания судов Marinetraffic и VesselFinder.

В их числе — суда, зарегистрированные в Испании, Великобритании и Канаде. По сведениям Marinetraffic, часть из них еще 30 октября были в Средиземном море.

Как пишет HS, один из испанских кораблей в начале сентября покинул Могадишо (Сомали) и направился в Японию, куда должен прибыть в конце ноября, но сейчас отображается на карте Финского залива.

Помимо военных судов, в Балтийском море, по данным сервисов, фиксируют и сигналы с грузовых, которые должны находиться в Черном море.

Финские пограничники и береговая охрана страны сообщили HS, что знают об инцидентах. «Некоторые коммерческие службы <...> вчера и сегодня показали ложные изображения кораблей ВМС НАТО в Финском заливе и других районах Балтийского моря», — заявили в ведомствах, отметив, что ситуация не повлияла на их работу.

Руководитель отдела морского наблюдения Traficom (Финского агентства транспорта и коммуникаций) Алекси Уттула допустил, что причиной стал сбой в работе сервисов.

В понедельник, 3 ноября, военно-морская группировка НАТО начала операцию по поиску и обезвреживанию старых морских мин в Финском заливе у островов Ханко и Порккаланниеми в рамках миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). Она продлится до 14 ноября. HS отмечает, что в состав группировки входит менее десяти кораблей.