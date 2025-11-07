 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Орбан рассказал о нерешенных вопросах для саммита Путина и Трампа

Сюжет
Переговоры России и США
Встреча Путина и Трампа в Будапеште может пройти, когда будут урегулированы «несколько нерешенных вопросов», заявил Орбан. После этого может быть достигнуто прекращение огня между Россией и Украиной, считает он

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште может состояться в любой день, выразил уверенность премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью Magyar Nemzet.

Политик считает, что в переговорах между Москвой и Вашингтоном остается «несколько нерешенных вопросов». «Если они будут решены, Будапештский мирный саммит может состояться в течение нескольких дней», — сказа он.

После этого, по словам Орбана, «в зависимости от согласия сторон» может быть достигнуто прекращение огня между Россией и Украиной и установление мира.

В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Трампа
Политика

Главы государств договорились провести саммит в венгерской столице после телефонных переговоров 16 октября. Неделю спустя Трамп заявил, что отменил встречу, сославшись на невозможность достичь прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. Путин при этом сказал, что речь скорее идет о переносе саммита. Трамп позже говорил, что готов снова назначить встречу, если будет уверен в перспективах заключения сделки по Украине.

По данным Financial Times, решение США было связано с меморандумом, который Россия направила вскоре после телефонной беседы Трампа и Путина. В документе, как  сообщал Reuters, Москва повторила свои «предыдущие условия» — территориальные уступки, сокращение рядов ВСУ и гарантии невступления Украины в НАТО. В российском МИДе отправку меморандума не подтвердили.

В начале ноября в Кремле сообщили, что оперативно подготовить встречу Путина и Трампа можно, но необходимости в этом, в отличие от работы над деталями урегулирования конфликта на Украине, нет.

