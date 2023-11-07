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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Axios узнал, что Байден призвал Израиль взять паузу в войне на три дня

Axios: Байден призвал Нетаньяху к трехдневной паузе для освобождения заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Американский президент Джо Байден призвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху к трехдневной паузе в боевых действиях с ХАМАС, сообщает Axios со ссылкой на два источника из числа чиновников обеих стран.

Такая пауза позволит обеспечить прогресс в освобождении захваченных палестинской группировкой заложников: по словам американского чиновника, три дня нужны для того, чтобы ХАМАС установил личности заложников и предоставил их список.

По данным израильских источников издания, всего в заложниках в секторе Газа — по меньшей мере 240 человек. Около 180 из них находятся в руках ХАМАС, еще 40 — у «Палестинского исламского джихада» (организация признана в России террористической и запрещена), еще 20 — у не связанных с этими организациями боевиков.

Нетаньяху, как рассказали источники Axios, заявил Байдену о недоверии к тому, что ХАМАС согласится на сделку по заложникам. Премьер также допустил, что из-за паузы Израиль потеряет международную поддержку своих действий.

Один из источников портала отметил, что опасения Нетаньяху могут быть связаны с опытом войны 2014 года, когда во время паузы в боевых действиях ХАМАС напал на группу израильских солдат, похитил одного из них и убил еще несколько человек.

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