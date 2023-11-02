Джо Байден выступил за паузу в войне для вывода заложников из сектора Газа

Байден выступил за паузу в войне для вывода заложников из сектора Газа

При этом президент США не поддерживает полное прекращение огня. Издание Politico со ссылкой на израильского чиновника писало, что Израиль «готов обсудить гуманитарную паузу на несколько часов», но не дней

Президент США Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден призвал Израиль и ХАМАС приостановить боевые действия, чтобы освободить заложников из сектора Газа, сообщает Bloomberg. Об этом он сказал на предвыборном мероприятии по сбору средств в Миннеаполисе.

При этом Байден выступил против полного прекращения огня.

Как отмечает агентство, американский лидер приписал себе заслуги в том, что убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дать время на вывод пленных перед началом наземной операции, а президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси — позволить иностранцам и раненым палестинцам покинуть сектор Газа через КПП «Рафах». По словам президента, он «лично провел много времени» в разговорах с лидерами Израиля, Египта и других стран, «чтобы убедиться, что мы сможем открыть доступ людям для выхода» через этот контрольно-пропускной пункт.

По словам Байдена, сектор Газа в ближайшее время смогут покинуть до 1000 иностранных граждан. «Израиль имеет право на ответ и несет ответственность за защиту своих граждан от террора. И делать это нужно в соответствии с международным гуманитарным правом, которое отдает приоритет защите гражданского населения», — отметил американский лидер на мероприятии, его слова приводит CNN.

Телеканал со ссылкой на представителя египетского правительства накануне сообщал, что по меньшей мере 361 иностранный гражданин въехал в Египет через КПП «Рафах».

Издание Politico со ссылкой на израильского чиновника писало, что Израиль «готов обсудить гуманитарную паузу на несколько часов», но не дней. По его словам, возможность прекращения огня не обсуждается.