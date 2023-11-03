США решили провести саммит арабских стран из-за войны Израиля с ХАМАС

В столице Иордании пройдет встреча Блинкена с его коллегами из арабских стран — союзниц США, они обсудят предлагаемые Вашингтоном гуманитарные паузы в секторе Газа, на которые пока не согласен Израиль

Энтони Блинкен (Фото: Jacquelyn Martin / Reuters)

Вашингтон в субботу, 4 ноября, соберет глав МИД арабских стран — союзниц США на встречу в Аммане, столице Иордании, куда прибудет госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванных американского чиновника и арабского дипломата.

Блинкен 2 ноября начал вторую с момента начала войны ХАМАС и Израиля поездку на Ближний Восток. Он посетит Тель-Авив и Амман, а затем отправится в турне по трем азиатским странам.

Источник The Times of Israel отметил, что цель встречи в Аммане — сплотить американских союзников вокруг позиции США относительно войны. В том числе речь идет о призывах к гуманитарным паузам, увеличению поставок гуманитарной помощи, отказу от постоянного перемещения палестинцев и противостоянии установлению «постоянной оккупации» Израиля в секторе Газа.

Еще один источник газеты отметил, что такие паузы позволят ХАМАС собрать информацию о заложниках, похищенных с территории Израиля 7 октября, в первый день войны. Дело в том, что группировка не всегда знает, где они находятся, поскольку заложники распределены по тоннелям по всему анклаву, некоторых удерживает не ХАМАС, а другое радикальное движение — «Палестинский исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). Без четкой информации о заложниках трудно вести переговоры об их освобождении, сказал собеседник The Times of Israel.

Однако при этом США отдают себе отчет в том, что гуманитарные паузы дадут ХАМАС возможность перегруппироваться.

Как писала The New York Times, Блинкен намерен обсудить гуманитарные паузы и с Израилем. На одну из них Тель-Авив пошел в прошлом месяце, когда были освобождены две заложницы, гражданки США Джудит и Натали Раанан, сообщает CBS News со ссылкой на источники. Пауза длилась несколько часов 20 октября.

The Times of Israel со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху пишет, что он опровергает данные о готовности властей страны пойти на такие гуманитарные паузы.