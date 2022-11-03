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ЕК представит механизм помощи Украине на €18 млрд на следующей неделе

Bloomberg: ЕС на следующей неделе представит механизм передачи помощи Украине на €18 млрд
Первый транш Киев может получить уже в январе, пишет Bloomberg. По данным Politico, помощь включает кредиты и гранты
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Еврокомиссия на следующей неделе, вероятно, представит механизм для передачи Украине в 2023 году помощи на сумму около €18 млрд, сообщил официальный источник Bloomberg. По его словам, первый транш Киев сможет получить уже в январе.

Собеседник агентства сказал, что многие страны — члены ЕС настаивают на том, чтобы схема была принята как можно скорее. При этом Украина еще не получила несколько миллиардов ранее согласованной помощи, отмечает Bloomberg.

Politicо ранее сообщила, что Брюссель планирует предоставить Киеву помощь объемом до €18 млрд в виде кредитов и грантов. Предлагаемые Еврокомиссией варианты предполагают льготные заимствования под разные комбинации финансовых гарантий на случай дефолта на Украине.

По оценкам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Украине в следующем году нужно будет €36–60 млрд только на текущие бюджетные расходы, выплаты зарплат и пенсий. Она анонсировала выделение Киеву еще €2 млрд макрофинансовой помощи, согласованной в июне, и сказала, что с начала российской спецоперации Евросоюз предоставил Украине €19 млрд.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в конце октября предупредил, что без помощи от ЕС жители страны могут остаться без выплат.

По данным The Washington Post, США призывают ЕС ускорить и увеличить финансовую помощь Украине. При этом в Еврокомиссии не согласились с тем, что Брюссель недостаточно помогает.

Власти России неоднократно критиковали страны Запада за оказание помощи Украине.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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