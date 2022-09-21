Решение ЕС лишить Венгрию финансирования вновь сплотило ее с Польшей

Угрозы ЕС заморозить финансирование Венгрии возродили ее союз с Польшей, подорванный разногласиями насчет спецоперации России на Украине. Способны ли они вместе эффективно противостоять давлению Брюсселя, разбирался РБК

Фото: Matthias Hauser / imageBROKER.com / Global Look Press

Как развивался конфликт между Венгрией и Брюсселем

В минувшее воскресенье Еврокомиссия рекомендовала заморозить выделение Венгрии €7,5 млрд из фондов ЕС из-за обеспокоенности нецелевым расходованием средств и недостаточным обеспечением демократических прав в стране. «Комиссия предлагает приостановку 65% обязательств по трем оперативным программам в рамках политики сплочения. Это может соответствовать примерно €7,5 млрд финансирования из бюджета Евросоюза», — сказал еврокомиссар Йоханнес Хан на пресс-конференции.

Это решение стало первым случаем применения специального механизма, который увязывает выделение средств из общего бюджета с соблюдением принципа верховенства права странами ЕС — реципиентами финансовой помощи. Утвердить заморозку средств теперь должно квалифицированное большинство (55%) стран на Совете ЕС. Венгрии дали два месяца на устранение претензий, среди которых непрозрачность госзакупок и прорехи в антикоррупционном законодательстве. По словам Хана, ЕК еще в июле проинформировала республику о необходимых действиях, а та в ответ пообещала реализовать 17 практических мер до декабря 2022 года, но в Брюсселе пока не наблюдают прогресса.

На следующий день, 20 сентября, министр юстиции Венгрии Юдит Варга сообщила об успешных переговорах с Брюсселем. По ее словам, в Еврокомиссии сочли, что предложенные правительством Орбана меры устраняют опасения, которые заставили ЕК инициировать процедуру. «Венгрия еще не потеряла средства ЕС, и, судя по решению комиссии, принятому в воскресенье, эта опасность даже не грозит. Если венгерское правительство выполнит свои обязательства, процедура условности будет завершена до конца года», — написала министр на своей странице в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской).

Среди встречных предложений, выдвинутых Будапештом, — создание национального антикоррупционного органа, введение ограничения на контракты с одним предложением в рамках госзакупок и активизация сотрудничества с управлением ЕС по борьбе с мошенничеством.

По данным Politico, Венгрия также начала искать союзников среди стран — членов ЕС, пытаясь убедить их в приверженности реформам. Юдит Варга за последние дни провела серию переговоров с высокопоставленными чиновниками в Париже, Мадриде и Лиссабоне. Издание отмечает, что прецедент с возможным лишением Венгрии финансирования из общеевропейского бюджета вызывает настороженность в странах, которые также могут попасть под действие механизма, включая Польшу и Болгарию. А государства блока, поддерживающие Брюссель, внимательно следят за противостоянием с Будапештом, оценивая эффективность мер ЕК. По информации Politico, многие страны ЕС не заинтересованы в расколе объединения на фоне спецоперации России на Украине, так как Евросоюзу необходимо быть единым в таких обстоятельствах.

Как распри с ЕС вновь объединили Венгрию и Польшу

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Неожиданно для Венгрии за нее вступился некогда ее главный союзник — Польша. Премьер-министр Матеуш Моравецкий 18 сентября пообещал: «Польша будет решительно противостоять любым действиям европейских институтов, которые намерены незаконно лишить средств какие-либо страны-члены, в данном случае Венгрию». Заместитель главы польского МИДа Петр Вавжик и вовсе заявил агентству РАР о попытках Еврокомиссии сменить власть в Венгрии, назвав аргумент о коррупции в стране искусственным.

Именно союз Польши и Венгрии считался главной нелиберальной осью ЕС, которая противостояла тем или иным решениям центра. В частности, Орбан и Моравецкий активно сопротивлялись миграционной политике ЕС на фоне кризиса 2015–2016 годов и даже безуспешно подавали иски в суд Евросоюза, оспаривая созданный в 2020 году механизм распределения бюджетных средств объединения, который в итоге и был задействован против Будапешта.

Однако отношения между двумя восточноевропейскими странами серьезно обострились из-за российской спецоперации на Украине. В то время как Польша всячески старалась оказать поддержку Украине и выступала за санкционные меры в отношении Москвы, Венгрия грозила наложить вето на любое решение о санкциях в отношении российских энергоносителей, а глава МИД страны Петер Сийярто даже ездил в Москву договариваться о дополнительных поставках газа.

Такая опора на отношения с Россией прямо противоречила не только интересам Варшавы, но и политике всего ЕС, за что Орбан неоднократно подвергался критике внутри союза и фактически оказался в изоляции. Показательным стал отказ министров обороны Польши и Чехии участвовать в будапештской встрече Вышеградской четверки (в блок входит также Словакия) именно из-за позиции Орбана насчет украинского конфликта. На этом фоне разлад с Польшей сделал его более уязвимым для внутренних рестрикций Евросоюза, отмечает Foreign Policy. Издание цитирует главного редактора Visegrad Insight Войцеха Пшибыльского, по мнению которого ситуация позволяла добиваться реальных последствий для тех, кто подрывает ценности ЕС. Крайней мерой в отношении Венгрии он назвал возможное ограничение права голоса страны.

Портал Euractiv указывает, что выступление Моравецкого в поддержку Венгрии может служить сигналом о восстановлении связей между его партией «Право и справедливость» и венгерской «Фидес». О том же говорит и его более раннее заявление о готовности возобновить работу с Будапештом в рамках Вышеградской четверки, несмотря на разногласия.

Поводом для налаживания отношений могли стать опасения Польши, что она станет следующей страной, в отношении которой ЕС задействует специальный механизм по заморозке средств. В июле ЕК уже заморозила выделение Варшаве €36 млрд из фонда восстановления для борьбы с экономическими последствиями пандемии. Причиной стали разногласия насчет судебной реформы, которая, по мнению Брюсселя, подрывает независимость польских судей, а также отказ от признания верховенства европейского права над польским. Варшава пошла на уступки Еврокомиссии, однако их сочли недостаточными. Моравецкий очень жестко отреагировал на решение ЕК, приравняв его к санкциям в отношении России. По его словам, Польша подвергается рестрикциям, несмотря на ее помощь Украине (страна приняла рекордное число беженцев).

Генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский и вовсе пригрозил инициированием отставки председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. «Если комиссия не выделит деньги, то Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров», — сказал он в начале августа. Пока же Польша надеется, что все же сможет получить замороженные средства и первый транш последует до конца года.