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Пожар в клубе «Полигон» ,  
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«Единая Россия» приостановила членство владельца сгоревшего кафе

Президиум генсовета «Единой России» приостановил членство владельца клуба «Полигон»
Решение рекомендовала принять комиссия по этике «с учетом последствий трагедии и общественного резонанса», также о приостановке членства попросил сам депутат. Ранее он заявил, что не связан с организатором работы сгоревшего кафе

Президиум генсовета «Единой» России приостановил членство депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева, владельца здания кафе «Полигон», где в минувшие выходные произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба партии в телеграм-канале.

Такое решение принято по рекомендации партийной комиссии по этике «с учетом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса». Кроме того, о приостановке членства попросил сам Мирзоев.

Последствия пожара в костромском кафе «Полигон». Фотогалерея
Фотогалерея 

Депутат ранее пообещал, что поможет семьям погибших и будет содействовать следственным органам. Накануне в суде зачитали показания Мирзоева, из которых следовало, что все помещения в здании он сдавал в аренду, и не имеет отношения к деятельности фирмы «Империя», организовавшей работу «Полигона». Депутат заявил, что арендатор установил электропроводку в сгоревшем кафе, а также занимался договорами по охране развлекательного центра, куда входит ночной клуб.

При пожаре, который произошел в ночь на 5 ноября, погибли 13 человек. По делу арестованы один из посетителей — военнослужащий Станислав Ионкин, которого обвиняют в поджоге, а также директор «Империи» Наталья Беленогова. Уголовные дела заведены по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц) и по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

7 ноября объявлено в Костромской области днем траура по погибшим. Их родственникам пообещали выплатить по 100 тыс. руб.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Единая Россия депутат Кострома Пожар
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