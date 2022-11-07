Суд в Ярославле арестовал обвиняемого в пожаре в клубе в Костроме

Военный суд в Ярославе на два месяца отправил под арест Станислава Ионкина. Его обвиняют в пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Подозреваемый признал вину

Фото: Станислав Ионкин / VK

Ярославский гарнизонный военный суд заключил под стражу на два месяца, до 5 января, 23-летнего военнослужащего Станислава Ионкина, который, по версии следствия, устроил пожар в ресторане «Полигон» в Костроме в ночь на 5 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Избрана мера пресечения в виде ареста сроком по 5 января», — сказали в суде.

Как пишет «Коммерстантъ», мера пресечения избиралась в зале выездных судебных заседаний в Костроме. Костромская область относится к юрисдикции Ярославского гарнизонного военного суда. Ионкину инкриминируется причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Максимальное наказание — четыре года лишения свободы. Подозреваемый признал вину.

Ранее телеграм-каналы Baza и «ВЧК-ОГПУ», близкий к силовым структурам, писали, что Станислав Ионкин был военнослужащим. Как отмечает «ВЧК-ОГПУ», в кафе «Полигон» нередко приходили военные: рядом с заведением находится Военная академия радиационной, химической и биологической защиты, а также воинская часть.

РБК направил запрос в пресс-службу Ярославского гарнизонного военного суда.

Ранее в Костроме на два месяца арестовали директора компании «Империя» Наталью Беленогову, которая организовала работу ночного клуба «Полигон». Ее подозревают в по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, она допустила нарушения требований пожарной безопасности, что привело к гибели людей.

Ночной клуб «Полигон» загорелся ночью 5 ноября. Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м, его ликвидировали только к следующему вечеру. В результате пожара погибли 13 человек. Сегодня, 7 ноября в Костромской области объявлен траур.

В областной прокуратуре одной из версий пожара называли использование пиротехники. ГТРК «Кострома» сообщала, что в клубе произошла драка, во время которой один из посетителей, предположительно, выстрелил из сигнальной ракетницы, после чего загорелся потолок.