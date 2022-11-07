Родным погибших при пожаре в клубе в Костроме выплатят по 100 тыс. руб.

Родным погибших при пожаре в клубе в Костроме выплатят по 100 тыс. руб.

Фото: Светлана Сергеева / ТАСС

Родственникам погибших в пожаре в костромском клубе «Полигон» местные власти выплатят по 100 тыс. руб. единовременно, постановление подписал губернатор области Сергей Ситников, говорится в его телеграм-канале. Средства поступят из резервного фонда администрации региона.

Жертвами пожара в клубе «Полигон» стали 13 человек.

Ночной клуб загорелся ночью 5 ноября. Справиться с огнем удалось только к утру. Перед пожаром в кафе произошла драка, во время которой один из посетителей выстрелил из ракетницы. Из-за выстрела в клубе началось возгорание. Костромское управление СК подтвердило, что, по предварительным данным, именно запуск пиротехники стал причиной пожара.

Возбуждено два уголовных дела: по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц) и по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Максимальное наказание по этим статьям — от четырех до десяти лет лишения свободы. Предполагаемого виновника задержали 5 ноября, им оказался 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин. Его родные рассказывали, что недавно он вернулся с ранением, полученным в ходе военных действий. Утром 7 ноября Ярославский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца.

Владелец здания, в котором располагался клуб, — депутат Костромской областной думы от фракции «Единая Россия» Ихтияр Мирзоев. Он заявил, что все помещения сдавал в аренду и никакого отношения к деятельности фирмы «Империя», организовавшей работу заведения, не имеет. Директора фирмы также арестовали на два месяца.