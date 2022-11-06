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В Костроме арестовали директора фирмы, организовавшей работу «Полигона»

Суд арестовал директора фирмы, которая организовала работу сгоревшего клуба «Полигон»
Глава компании «Империя» Наталья Беленогова арестована на два месяца. По версии следствии, она допустила нарушения требований пожарной безопасности в клубе «Полигон», что привело к гибели людей
Наталья Белоногова
Наталья Белоногова (Фото: Светлана Сергеева / ТАСС)

Свердловский районный суд Костромы арестовал на два месяца директора компании «Империя» Наталью Беленогову, которая организовала работу сгоревшего ночного клуба «Полигон», сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, поддержанное прокурором. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Беленогова подозревается по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), указали в прокуратуре. По версии следствия, она допустила в «Полигоне» нарушения требований пожарной безопасности, что привело к гибели людей.

Владелец здания, где находился «Полигон», депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев, в ходе заседания суда заявил, что все помещения сдавал в аренду и никакого отношения к деятельности «Империи» не имеет, передает ТАСС.

Он сообщил, что этой компании, учредителем которой является Ирина Смирнова, была сдана часть помещений. Со слов Мирзоева, электропроводку в сгоревшем клубе установил арендатор, который занимался договорами по охране развлекательного центра, куда входит заведение. Беленогова в ходе заседания сообщила, что Смирнова с сентября находится за границей на лечении.

О задержании директора фирмы, которая организовывала работу ночного клуба «Полигон», компании «Империя», ранее сообщили в Следственном комитете России. Директором ООО «Империя», по данным СПАРК, является Наталья Беленогова. Также был задержан мужчина, запустивший в заведении ракетницу, заявляли в ведомстве.

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Ночный клуб «Полигон» загорелся ночью 5 октября. Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м, его ликвидировали только к следующему вечеру. В результате пожара погибли 13 человек.

В областной прокуратуре одной из версий пожара называли использование пиротехники. ГТРК «Кострома» сообщала, что в клубе произошла драка, во время которой один из посетителей, предположительно, выстрелил из сигнальной ракетницы, после чего загорелся потолок.

В ходе проведенной проверки в связи с пожаром в «Полигоне» прокуратура выявила нарушения закона о пожарной безопасности, в частности были заперты эвакуационные выходы. Кроме того, были установлены факты бездействия должностных лиц, которые касаются организации проверок арендатора здания, где находился «Полигон», добавили в ведомстве.

7 ноября объявлено в Костромской области днем трауара по погибшим в ночном клубе «Полигон».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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