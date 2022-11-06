В Костроме арестовали директора фирмы, организовавшей работу «Полигона»

Глава компании «Империя» Наталья Беленогова арестована на два месяца. По версии следствии, она допустила нарушения требований пожарной безопасности в клубе «Полигон», что привело к гибели людей

Наталья Белоногова (Фото: Светлана Сергеева / ТАСС)

Свердловский районный суд Костромы арестовал на два месяца директора компании «Империя» Наталью Беленогову, которая организовала работу сгоревшего ночного клуба «Полигон», сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, поддержанное прокурором. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Беленогова подозревается по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), указали в прокуратуре. По версии следствия, она допустила в «Полигоне» нарушения требований пожарной безопасности, что привело к гибели людей.

Владелец здания, где находился «Полигон», депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев, в ходе заседания суда заявил, что все помещения сдавал в аренду и никакого отношения к деятельности «Империи» не имеет, передает ТАСС.

Он сообщил, что этой компании, учредителем которой является Ирина Смирнова, была сдана часть помещений. Со слов Мирзоева, электропроводку в сгоревшем клубе установил арендатор, который занимался договорами по охране развлекательного центра, куда входит заведение. Беленогова в ходе заседания сообщила, что Смирнова с сентября находится за границей на лечении.

О задержании директора фирмы, которая организовывала работу ночного клуба «Полигон», компании «Империя», ранее сообщили в Следственном комитете России. Директором ООО «Империя», по данным СПАРК, является Наталья Беленогова. Также был задержан мужчина, запустивший в заведении ракетницу, заявляли в ведомстве.

Ночный клуб «Полигон» загорелся ночью 5 октября. Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м, его ликвидировали только к следующему вечеру. В результате пожара погибли 13 человек.

В областной прокуратуре одной из версий пожара называли использование пиротехники. ГТРК «Кострома» сообщала, что в клубе произошла драка, во время которой один из посетителей, предположительно, выстрелил из сигнальной ракетницы, после чего загорелся потолок.

В ходе проведенной проверки в связи с пожаром в «Полигоне» прокуратура выявила нарушения закона о пожарной безопасности, в частности были заперты эвакуационные выходы. Кроме того, были установлены факты бездействия должностных лиц, которые касаются организации проверок арендатора здания, где находился «Полигон», добавили в ведомстве.

7 ноября объявлено в Костромской области днем трауара по погибшим в ночном клубе «Полигон».