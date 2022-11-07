Генсек ООН предупредил о движении Земли к «климатическому аду»

Ранее Гутерриш сообщил, что последние восемь лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений на Земле. В текущем году температура была на 1,15 градуса Цельсия выше, чем 150 лет назад, в доиндустриальный период

Антониу Гутерриш (Фото: Gehad Hamdy / dpa / picture-alliance / ТАСС)

Земля из-за повышения глобальной температуры находится на пути к «климатическому аду», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на конференции по климатическим вопросам COP27 в Египте. Трансляция шла на портале ООН.

«Выбросы парниковых газов продолжают расти. Глобальная температура продолжает расти. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе», — сказал Гутерриш.

Накануне, 6 ноября, генсек ООН сообщил, что последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Это следовало из доклада Всемирной метеорологической организации (ВМО, структура ООН), который Гутерриш назвал «хроникой климатического хаоса».

Согласно докладу, в текущем году среднемировая температура будет примерно на 1,15 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (вторая половина XIX века). Гутерриш отметил, что изменения климата происходят «с катастрофической скоростью» и планета «посылает сигнал бедствия».

В канун климатической конференции представители различных экологических движений провели в Европе несколько акций, пытаясь привлечь внимание к проблеме изменения климата. 5 ноября в Амстердаме активисты движений Extinction Rebellion и Greenpeace Netherlands заблокировали полеты частных самолетов из главного аэропорта Нидерландов Схипхол, требуя сокращения количества полетов.

Участники акции расположились под самолетами, некоторые пытались приковать себя к ним цепями. У них были транспаранты с надписями «SOS для климата» и «Полеты больше невозможны». Хотя акция была мирной, в конце концов в нее вмешалась полиция, чтобы аэропорт вновь начал нормальную работу.

Кроме того, в октябре—ноябре экоактивисты пытались повредить несколько объектов искусства в разных музеях мира — например, картину «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера в нидерландском музее Маурицхёйс.