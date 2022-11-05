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Климатические активисты парализовали работу аэропорта Амстердама. Видео

Около 500 климатических активистов заблокировали работу аэропорта в Амстердаме

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Климатические активисты из движений Extinction Rebellion и Greenpeace Netherlands заблокировали полеты частных самолетов из главного аэропорта Нидерландов Схипхол, который находится под Амстердамом, сообщает местное издание De Telegraaf.

В заявлении активистов говорилось, что в аэропорт прибыли более 500 человек с целью «не позволить частным рейсам вылететь из Схипхола в субботу», 5 ноября. Участники акции обеспокоены климатическим кризисом, к ним также присоединились некоторые местные жители, недовольные шумом от самолетов. Они требуют сокращения полетов, на транспарантах активистов есть надписи «SOS для климата» и «Полеты больше невозможны».

Люди группами до 30 человек расположились под самолетами, некоторые даже пытались приковать себя к ним цепями. Акция была объявлена заранее и проходила мирно, но во второй половине дня полиция решила вмешаться и начала вывозить активистов с территории аэропорта. Однако, по данным издания, многие самолеты все еще блокированы участниками акции.

De Telegraaf указывает, что из-за акции в аэропорту не может приземлиться медицинский рейс, что может стоить жизни пациенту на борту.

За последние недели экологические активисты провели сразу несколько неоднозначных акций, стараясь привлечь внимание к климатическим проблемам. Например, 24 октября сторонники движения Just Stop Oil («Просто остановите нефть») обмазали шоколадным тортом восковую фигуру британского короля Карла III в лондонском Музее мадам Тюссо.

Три дня спустя в Нидерландах активисты того же движения попытались повредить картину «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера в музее Маурицхёйс. Это была не первая попытка повредить известные картины в этом октябре. В конце же месяца активисты движения Letzten Generation («Последнее поколение») в ходе акции в берлинском Музее естествознания приклеили себя к скелету динозавра.

Теги
Экология климат акция Нидерланды
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