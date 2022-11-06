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ООН назвала последние восемь лет самыми теплыми за всю историю наблюдений

ООН: последние восемь лет стали самыми теплыми за всю современную историю метеонаблюдений
По данным Всемирной метеорологической организации, в этом году среднемировая температура будет на 1,15 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Последние восемь лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в обращении к участникам конференции по изменению климата COP-27.

По словам генсека, климатические изменения происходят «с катастрофической скоростью» и планета «посылает сигнал бедствия». «Каждая волна жары в результате оказывалась все более интенсивной и опасной для жизни, особенно среди уязвимых групп населения», — заявил он.

Так Гутерриш прокомментировал доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО, структура ООН), назвав его «хроникой климатического хаоса». В документе, который ВМО представила 6 ноября, говорится, что в текущем году среднемировая температура будет примерно на 1,15 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850–1900 годы).

В отчете, основные выдержки из которого приводит The Guardian, также говорится, что:

  • концентрация удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере достигла нового рекордно высокого уровня в 2021 году: углекислого газа — 415,7 части на миллион, метана — 1908 частей на миллиард, а закиси азота — 334,5 части на миллиард. Эти значения составляют соответственно 149, 262 и 124% от доиндустриальных уровней;
  • уровень моря сейчас поднимается в два раза быстрее, чем 30 лет назад, а температура Мирового океана побила рекордные значения;
  • ледники в Альпах в этом году тают быстрее, чем когда-либо (по данным швейцарской службы мониторинга состояния ледников, в нынешнем году они потеряли 6% от своего общего объема).

Минувшим летом от засухи пострадали многие европейские страны: помимо Испании аномальная жара фиксируется во Франции, Португалии, Великобритании, Германии и других государствах. Еврокомиссия в середине июля предупреждала о снижении урожая на половине территории ЕС из-за погодных условий. Засуха затронула не только Европу. Как писал Bloomberg, из-за жары в мире на 30% подорожал хлопок, так как его производство сократилось в Бразилии и США.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ООН Антонио Гутерриш климат изменения климата жара
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