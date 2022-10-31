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Грета Тунберг обвинила организаторов климатического саммита COP27 во лжи

Грета Тунберг обвинила организаторов саммита COP27 в «обелении» за счет зеленой повестки
27-я конференция ООН по изменению климата пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября. Экоактивистка Грета Тунберг заявила, что этот саммит для «людей у власти» лишь способ «обелить» себя за счет зеленой повестки
Фото: Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости
Фото: Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости

Экоактивистка Грета Тунберг, которой недавно исполнилось 19 лет, обвинила организаторов экологического саммита под эгидой ООН COP27 во лжи и попытке «обелить» себя за счет зеленой повестки, передает Reuters.

По ее словам, «людей у власти» не интересует экология, а саммит COP27 для них — это возможность для «зеленого обеления, лжи и мошенничества».

«Пространство для гражданского общества [на саммите] будет крайне ограничено. Важно оставить место для тех, кто должен быть там. Активистам будет трудно добиться того, чтобы их голоса были услышаны», — указала Тунберг.

27-я конференция ООН по изменению климата пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября. Свое участие в ней в том числе подтвердила российская сторона.

Согласно информации на сайте ООН, ежегодная конференция по изменению климата «способствует продвижению глобальных переговоров по климату, мобилизует действия и предоставляет возможность рассмотреть последствия изменения климата». В прошлом году она проходила в шотландском Глазго.

Тунберг родилась в 2003 году. У девушки синдром Аспергера (психическое нарушение, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии. — РБК), обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм (неспособность разговаривать в специфических социальных ситуациях). По ее словам, экологической повесткой она начала интересоваться с 3-го класса.

Широкую известность ей принесло выступление на саммите ООН в 2019 году. Тогда девушка со слезами на глазах обвинила лидеров стран в бездействии, алчности и краже ее детства. «Люди страдают, люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы находимся на пороге массового вымирания, но все, о чем вы можете говорить — это о деньгах и вечном экономическом росте», — заявила она. В том же году Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира.

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