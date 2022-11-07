Ниинистё счел ядерное сдерживание средством профилактики, а не самоцелью

После вступления в НАТО Финляндия не собирается размещать у себя ядерное оружие, и никто не предлагает его финнам, заявил президент страны

Саули Ниинистё (Фото: Susana Vera / Reuters)

Президент Финляндии Саули Ниинистё, говоря о ядерном сдерживании НАТО, заявил, что ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания альянса, назвав их инструментом профилактики, а не самоцелью, его слова приводит Yle.

По его словам, после вступления Финляндии в блок она не собирается размещать у себя ядерное оружие и никто не предлагает его финнам.

Ниинистё отметил, что ядерную войну невозможно выиграть и она никогда не должна быть развязана.

Кроме того, финский лидер пообещал помогать Украине «так долго, как это потребуется», и приветствовал усилия президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по поддержанию контактов с Москвой.

После переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном финский президент сказал, что «очень оптимистично» оценивает вероятность вступления Финляндии и Швеции в НАТО, несмотря на требования Турции.

В конце октября финская газета Iltalehti со ссылкой на источники писала, что законопроект о членстве Финляндии в НАТО позволит ввезти ядерное оружие на территорию страны, документ также не содержит ограничений на создание военных баз. По данным издания, министры иностранных дел и обороны страны Пекка Хаависто и Антти Кайкконен летом во время переговоров с блоком пообещали, что страна не будет делать никаких оговорок.

Позднее финский премьер-министр Санна Марин сочла маловероятным размещение в стране ядерного оружия.

В начале ноября президент Финляндии призвал дождаться присоединения страны к НАТО, прежде чем обсуждать вопрос о ядерном оружии, при этом подчеркнув, что его применение — «это конец для всех нас». Он также уточнил, что Хельсинки не делали особых оговорок относительно размещения ядерного оружия, когда подавали заявку в блок.