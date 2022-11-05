Президент Финляндии не поддержал размещение ядерного оружия из-за НАТО

Применение ядерного оружия станет «концом для всех нас», считает финский президент Ниинистё. Он призвал дождаться вступления Финляндии в НАТО для начала дискуссий о размещении боеголовок на территории страны

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В случае присоединения Финляндии к НАТО, непременно будет начато обсуждение вероятного размещения на территории страны ядерного оружия, заявил финский президент Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой. Трансляция шла на YouTube.

«Мое собственное мнение заключается в том, что для меня совершенно непривычно думать, что у нас в Финляндии могло бы быть ядерное вооружение», — отметил он (цитата по ТАСС).

Ниинистё уточнил, что Финляндия не делала особых оговорок относительно размещения ядерного оружия при подаче заявки в НАТО, а следовала общей практике альянса. Ранее в начале ноября президент Финляндии призвал сперва дождаться вступления страны в альянс, прежде чем обсуждать вопрос о ядерном оружии. Он при этом подчеркнул: «использование ядерного оружия — это конец для всех нас».

Финляндия подала заявку на членство в НАТО одновременно со Швецией в мае этого года. Решение о вступлении страны в НАТО уже поддержали почти все члены альянса, однако Турция и Венгрия пока не ратифицировали соглашение.

Прежде финский премьер Санна Марин говорила, что тема открытия на территории Финляндии баз стран НАТО или размещения ядерного оружия в случае вступления страны в альянс не обсуждается. «Никто не будет навязывать нам ядерное оружие или базы, если мы этого не хотим. Поэтому я считаю, что этот вопрос не стоит на повестке», — пояснила она.

При этом финская газета Iltalehti со ссылкой на источники 26 октября сообщила, что законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны.