Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Посол призвал Запад думать о переговорах вместо поставок оружия Киеву Политика, 03:35
NYT назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО Политика, 03:08
Перуанские индейцы освободили захваченных в качестве протеста туристов Общество, 02:56
Президент Финляндии не поддержал размещение ядерного оружия из-за НАТО Политика, 02:30
Forbes оценил состояние Тинькова в $860 млн после продажи акций TCS Group Бизнес, 02:09
Блинкен увидел интерес России к экспорту нефти даже при потолке цен Политика, 01:29
В аварии с автобусом в Тульской области пострадали 19 человек Общество, 01:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Байден сообщил о проблемах с чипами к Javelin для Украины в прошлом Политика, 00:59
Пушилин сообщил о продвижении в направлениях Майорска и Первомайского Политика, 00:51
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 00:33
Пентагон создаст группу по контролю за обучением и оснащением ВСУ Политика, 00:19
С пола до потолка: как неверие в рецессию сделало американца миллиардером Pro, 00:01
Сочи под угрозой. Как глобальное потепление влияет на спорт Спорт, 00:00
CNN узнал об отключении 1,3 тыс. терминалов Starlink на Украине Политика, 04 ноя, 23:54
Политика ,  
0 

Президент Финляндии не поддержал размещение ядерного оружия из-за НАТО

Президент Финляндии Ниинистё не поддержал размещение ядерного оружия из-за членства в НАТО
Применение ядерного оружия станет «концом для всех нас», считает финский президент Ниинистё. Он призвал дождаться вступления Финляндии в НАТО для начала дискуссий о размещении боеголовок на территории страны
Фото: Michael Campanella / Getty Images
Фото: Michael Campanella / Getty Images

В случае присоединения Финляндии к НАТО, непременно будет начато обсуждение вероятного размещения на территории страны ядерного оружия, заявил финский президент Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой. Трансляция шла на YouTube.

«Мое собственное мнение заключается в том, что для меня совершенно непривычно думать, что у нас в Финляндии могло бы быть ядерное вооружение», — отметил он (цитата по ТАСС).

Ниинистё уточнил, что Финляндия не делала особых оговорок относительно размещения ядерного оружия при подаче заявки в НАТО, а следовала общей практике альянса. Ранее в начале ноября президент Финляндии призвал сперва дождаться вступления страны в альянс, прежде чем обсуждать вопрос о ядерном оружии. Он при этом подчеркнул: «использование ядерного оружия — это конец для всех нас».

Финляндия подала заявку на членство в НАТО одновременно со Швецией в мае этого года. Решение о вступлении страны в НАТО уже поддержали почти все члены альянса, однако Турция и Венгрия пока не ратифицировали соглашение.

Прежде финский премьер Санна Марин говорила, что тема открытия на территории Финляндии баз стран НАТО или размещения ядерного оружия в случае вступления страны в альянс не обсуждается. «Никто не будет навязывать нам ядерное оружие или базы, если мы этого не хотим. Поэтому я считаю, что этот вопрос не стоит на повестке», — пояснила она.

При этом финская газета Iltalehti со ссылкой на источники 26 октября сообщила, что законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Финляндия НАТО ядерное оружие Саули Ниинистё
Материалы по теме
Зеленский призвал не бояться ядерной войны
Политика
Турция поспорила со Столтенбергом о членстве Швеции и Финляндии в НАТО
Политика
Iltalehti узнала, что Финляндия не откажется от военных баз НАТО в стране
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter