NBC сообщил о подготовке США ударов по наркокартелям внутри Венесуэлы

NBC: США рассматривают сценарий ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы
США могут нанести удары по наркокартелям на территории Венесуэлы уже через несколько недель, передает NBC. Однако Трамп пока не дал своего одобрения, уточняет канал

Вооруженные силы США прорабатывают сценарии нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. По его информации, первые удары могут быть нанесены уже через несколько недель.

В первую очередь обсуждается нанесение ударов беспилотниками по членам и руководству наркоторговых группировок, а также на уничтожении нарколабораторий.

Эксперты сочли избавление от Мадуро целью действий Трампа на Карибах
Политика
Николас Мадуро

Президент США Дональд Трамп пока не одобрил никаких операций, отмечает NBC.

Канал напомнил о заявлениях Трампа, что США уже нанесли удары по как минимум трем судам из Венесуэлы, предположительно перевозившим наркоторговцев и наркотики. Администрация США не представила доказательств того, что наркотики были на всех этих судах, но представитель доминиканского Национального управления по контролю за наркотиками (DNCD), а также представитель посольства США в этой стране, заявили на пресс-конференции 21 сентября, что после одного из ударов в воде были обнаружены наркотики, пишет NBC.

Эскалация со стороны США отчасти связана с тем, что, по мнению американской администрации, президент Венесуэлы Николас Мадуро не предпринимает достаточных мер для пресечения поставок наркотиков из страны в Соединенные Штаты, пояснили источники. Американский чиновник, знакомый с ходом дискуссий, отметил, что некоторые представители администрации США разочарованы, что эти события не ослабили власть Мадуро и не вызвали какой-либо существенной реакции.

В августе США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с личным составом в 4,5 тыс. человек, включая три эсминца с управляемыми ракетами и по меньшей мере одну ударную подводную лодку. Ранее в том же месяце The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

На этом фоне Мадуро объявил всенародную мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию. Глава государства считает, что США используют претензии по наркотикам и миграции как предлог для «колонизации Венесуэлы». Он прямо обвинял США в угрозах войной и попытке установить марионеточный режим.

США считают, что под контролем Мадуро действует венесуэльский наркокартель Tren de Aragua, причисленный Вашингтоном к списку террористических организаций. Мадуро американские власти обвиняют в торговле наркотиками, за информацию, которая приведет к его аресту, назначена награда в $50 млн.

Военные чиновники, аналитики и дипломаты, опрошенные NYT, ранее допустили, что настоящей целью операции США в Карибском бассейне, вопреки заявлениям о борьбе с наркоторговлей, может быть отстранение от власти Мадуро.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

