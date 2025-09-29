Мадуро наделил себя новыми полномочиями на случай войны с США

Как уточнила вице-президент Венесуэлы, указ вступит в силу в случае внешней агрессии, основанием для этого может стать военное вмешательство США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, наделяющий его дополнительными полномочиями в сфере безопасности на случай военного вторжения в страну, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, передает Finanzas Gigital.

Об этом она объявила на заседания Национального совета по суверенитету и миру. Родригес уточнила, что указ еще не вступил в силу, его применят только в случае внешней агрессии.

«Президент подписал указ о внешнем угрозе. <...> Он основан на статье 236 нашей Конституции», — сказала она, уточнив, что это дает ему особые полномочия действовать в вопросах обороны и безопасности для защиты Венесуэлы.

Вице-президент подчеркнула, что военное вмешательство США будет рассматриваться как спусковой крючок для приведения в действие механизма.

В последние годы Мадуро неоднократно получал особые полномочия, в основном через введение режима чрезвычайного положения. В 2020 году это было связано с пандемией COVID-19. Ранее, в 2015-2017 годах, парламент наделял его особыми полномочиями для управления страной путем декретов на фоне тяжелого экономического кризиса.

Ранее, 11 сентября, Мадуро объявил о запуске нового плана обороны страны под названием «Независимость 200: активное сопротивление и неустанное наступление». По его словам, в реализации программы задействованы Национальные боливарианские вооруженные силы (FANB) и народное ополчение. Эти меры необходимы для защиты права Венесуэлы на мир, независимость, территориальную целостность и суверенитет народа, уточнил тогда Мадуро.

Заявление президента прозвучало на фоне обострения отношений с США. 2 сентября, американский лидер Дональд Трамп сообщил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля во время операции ВМС США в международных водах. Трамп обвинил Каракас в недостаточной борьбе с наркоторговлей, а банду назвал подконтрольной Мадуро.

В ответ на это венесуэльский президент назвал происходящее самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет. По его словам, третья мировая началась и у США есть на нее план. Мадуро подчеркнул, что США хотят сменить режим в Венесуэле военным путем.

В августе президент Венесуэлы объявил о проведении всенародной мобилизации в Боливарианскую национальную милицию в ответ на угрозы со стороны «американского империализма» и призывом к защите суверенитета страны. Мадуро заявил, что цель призыва — дать отпор Вашингтону и продемонстрировать готовность народа к миру, но на своих условиях.

Поводом для такой реакции стало сообщение о направлении военных кораблей США к берегам Венесуэлы. Американская сторона объяснила эти действия планом администрации Трампа по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями.

В марте 2020 года Минюст США признал Мадуро и некоторых других на тот момент действующих или бывших членов венесуэльского правительства виновными в наркотерроризме и использовании запрещенных веществ «в качестве оружия» против США. За информацию, которая может привести к аресту венесуэльского лидера, Вашингтон предлагает награду в $50 млн.