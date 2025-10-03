Сенаторы США попросили обосновать законность ударов по «наркосудам»

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий потребовали от главного юриста Пентагона Эрла Мэтьюза предоставить более четкое юридическое обоснование для ударов по судам латиноамериканских наркокартелей в Карибском бассейне, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как пишет издание, на закрытом брифинге Комитета Сената по вооруженным силам в среду Мэтьюз изложил юридические основания для ударов, сославшись на обозначение президентом Дональдом Трампом некоторых латиноамериканских наркокартелей как иностранных террористических организаций.

Это, по словам Мэтьюза, предоставило Министерству обороны право на одностороннее применение военной силы против них. При этом юрист отказался предоставить письменное обоснование ударов, которое, по мнению экспертов по праву, необходимо для прозрачности и подотчетности.

На следующий день после брифинга Трамп в конфиденциальном уведомлении Конгрессу заявил, что США находятся в «немеждународном вооруженном конфликте» с картелями. В документе, с которым ознакомилась WSJ, картели называются «террористическими организациями» и говорится, «что их действия представляют собой вооруженное нападение на Соединенные Штаты».

Некоторые из республиканских и демократических законодателей, включая сенаторов-демократов Тима Кейна и Адама Шиффа, выразили озабоченность по поводу обоснований администрации и призвали официальных лиц разработать более убедительную правовую базу, пишет WSJ.

В сентябре Трамп трижды сообщал об ударах по судам из Венесуэлы, перевозившим наркотики в США, в международных водах.

2 сентября в результате операции американских сил погибли 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua, внесенного Вашингтоном в феврале в список террористических. О новых ударах Трамп сообщал также 16 и 20 сентября. По его словам, в обоих случаях погибли трое «наркотеррористов», находившихся на борту.

В августе США объявили об удвоении награды за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как заявила генпрокурор Пэм Бонди, Мадуро использует «зарубежные террористические организации», чтобы в США попадали смертоносные наркотики и «насилие». Сам Мадуро назвал происходящее самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет.