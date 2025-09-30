 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

The Guardian узнала, кто играл ключевую роль в ударах США по «наркосудам»

Guardian: советник Трампа Миллер играл ключевую роль в ударах США по наркосудам
Удары по судам Венесуэлы были организованы Советом внутренней безопасности, который возглавляет Стивен Миллер. По данным The Guardian, именно он был инициатором атаки
Стивен Миллер
Стивен Миллер (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер сыграл ведущую роль в руководстве ударами США по предполагаемым венесуэльским «наркосудам». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Удары по венесуэльским судам, предположительно перевозившим наркотики, были организованы Советом внутренней безопасности (Homeland Security Council, HSC), который возглавляет Миллер.

Газета отмечает, что в начале этого года Миллеру удалось вывести HSC из подчинения Совета национальной безопасности, куда он раньше входил. По словам источников издания, в результате этого HSC взял на себя инициативу по ударам по венесуэльским судам. По данным The Guardian, об ударе по венесуэльскому катеру 15 сентября Белый дом «узнал лишь за несколько часов» до его нанесения, тогда как Пентагон определил это судно потенциальной целью за четыре дня до атаки.

Впервые президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении судна из Венесуэлы, перевозившего наркотики, в начале сентября. Тогда были убиты 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua, который Вашингтон внес в список террористических организаций.

Второй удар по членам венесуэльского наркокартеля в международных водах нанесли 15 сентября. Трамп назвал венесуэльские наркокартели «подтвержденными наркотеррористами» и отметил, что они представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Американский лидер добавил, что наркотики, которые они перевозят, «убивают американцев», и пообещал жесткую борьбу с подобной деятельностью.

Мадуро заявил об угрозах войны со стороны США
Политика
Фото:Николас Мадуро (Jesus Vargas / Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство США угрожает стране войной и пытается установить в ней «марионеточное правительство». Он назвал происходящее «самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет» и заявил, что «третья мировая уже началась».

20 сентября Трамп сообщил, что США нанесли новый удар по связанному с наркотрафиком судну в международных водах. В результате удара были убиты трое мужчин.

Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
